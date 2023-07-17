تداعيات خطيرة.. كيف يؤثر القلق سلباً على علاقاتنا مع الآخرين؟

يعاني أكثر من 40 مليون أمريكي من اضطراب القلق، لكن ماذا لو أخبرتك أن كل شخص على هذا الكوكب يعاني من القلق الظرفي – مشاعر القلق عند التعرض لمواقف معينة؟ وهذا ليس تشخيصًا ولكنه جزء من الحياة اليومية؟

نظرًا لانتشار القلق، من المحتمل جدًا أن تظهر أعراض القلق في مرحلة العلاقة، ولا شيء يدعو للخجل لأنه مجرد تأثير لكونك إنسانًا. على الرغم من أنه من الطبيعي أن نشعر بالقلق، فمن المهم أن نتذكر أن ترك القلق دون علاج يمكن أن يكون له آثار جانبية ضارة تؤثر على حياتنا اليومية.

ووفقاً لدراسة نشرها موقع “xonecole” إن القلق هو مشكلة شائعة يواجهها الكثير من الناس، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على علاقاتنا، فيما يلي عدة طرق يمكن أن يظهر بها القلق في العلاقات وما يمكننا فعله حيالها:

1 التفكير المفرط

يمكن أن يشعر الدماغ القلق بصعوبة إدارته. حيث يميل الأشخاص الذين يعانون من القلق إلى الإفراط في التفكير في المواقف، مما يجعلهم يشعرون بالقلق والقلق بشأن الأشياء التي قد لا تكون مشكلة كبيرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى جدال وسوء فهم في العلاقة، بحيث قد يقلق الشريك القلق بشأن الأشياء التي لا يجدها الشريك الآخر مثيرة للقلق. من المهم تحدي الأفكار غير المنطقية وإجراء محادثات حول أولئك الذين يشعرون بالعقلانية. غالبًا ما يكون الحل السريع للشعور بالقلق في العلاقة هو التواصل.

2 الحاجة إلى الطمأنينة

قد يحتاج الأفراد المصابون بالقلق إلى تطمينات مستمرة من شريكهم، الأمر الذي قد يستنزف الشريك الآخر. من المهم أن يعمل الشريك القلق على بناء ثقته بنفسه والثقة في شريكه.

3 الخوف من الهجر

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من القلق بالخوف من الهجر، مما يجعلهم يصبحون متشبثين أو يعتمدون بشكل كبير على شريكهم، قد يكون هذا صعبًا على الشريك الآخر، الذي قد يشعر بالاختناق أو عدم القدرة على الحصول على مساحة خاصة به. من المهم أن يتعلم الشريك القلق كيفية إدارة خوفه من الهجر والثقة في التزام شريكه بالعلاقة.

4 التجنب

قد يتجنب الأفراد المصابون بالقلق المواقف أو المحادثات التي تجعلهم يشعرون بالقلق أو عدم الراحة، مما يؤدي إلى نقص التواصل في العلاقة، إذا كنت ترغب في بناء علاقة آمنة ومأمونة، يجب أن تكون مشاركًا نشطًا في علاقتك، افعل أشياء مثل تجارب الزوجين أو ألعاب الورق لتعزيز العلاقة الحميمة العاطفية وبناء علاقة آمنة لا تريد الهروب منها.

5 السيطرة

يمكن أن يؤدي القلق إلى الحاجة إلى السيطرة، ويتجلى ذلك في العلاقة كسلوك تحكم. يمكن أن يأتي هذا السلوك من الغيرة وغيرها من القضايا، ويمكن أن يصبح مدمرًا ومضرًا لكلا الشريكين. من المهم للشريك القلق إدارة قلقه وتطوير آليات التأقلم الصحية. تذكر أن كونك في علاقة لا يعني أنك تمتلك شريك حياتك. إن التحكم مشكلة شخصية لا يستطيع شريكك حلها لك.

ستؤدي محاولة حرمانهم من استقلاليتهم إلى حدوث احتكاك مما يؤدي إلى عدم الرضا عن العلاقة بناءً على عدم قدرتك على أن تكون شريكًا آمنًا. احصل على المساعدة التي تحتاجها من خلال التعامل مع مخاوفك من الاستغناء وتمييز مصدر سلوكك المسيطر.

6 الكمالية

قد يميل الأشخاص الذين يعانون من القلق نحو الكمال، مما يؤدي إلى توقعات غير واقعية وضغط في العلاقة. من المهم أن يتعلم الشريك القلق كيفية إدارة قلقه وتطوير نظرة أكثر واقعية ورحمة عن نفسه وشريكه.

يمكن أن يكون للقلق تأثير كبير على العلاقات الحميمية. من المهم لكلا الشريكين العمل معًا لإدارة القلق وتطوير آليات التكيف الصحية والتواصل بفعالية والثقة ببعضهما البعض. إضافة إلى ذلك، من المهم القيام بالعمل الداخلي، حيث يمكن أن يكون القلق مشكلة داخلية لا يستطيع شريكك حلها لك.

إذا كنت ترغب في بناء علاقة صحية، فيجب أن تساهم في ذلك من خلال الانخراط في سلوكيات صحية.