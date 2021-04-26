تدخين الماريجوانا يضعف الرؤية

يقول حوالي 90 في المائة من مستخدمي القنب أنه لا يضعف رؤيتهم ، لكن دراسة جديدة وجدت أنه يفعل العكس تماماً.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقلا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

أكد فريق من جامعة غرناطة أن تدخين الماريجوانا يغير الوظائف البصرية الرئيسية التي يمكن أن تجعل الشخص ضعيف البصر وتشكل تهديداً محتملاً عند القيادة.

أظهرت التجارب البصرية التي أجريت مع 31 من مستخدمي القنب ، بعد استهلاكهم للدواء ، أنّ الجوانب البصرية مثل حدة البصر، وحساسية التباين ، والرؤية ثلاثية الأبعاد (stereopsis) ، والقدرة على التركيز ، وحساسية الوهج، ساءت بشكل ملحوظ.

تتناقض النتائج مع الدراسات التي تشير إلى أن استخدام الماريجوانا يمكن أن يعالج أمراض العيون مثل الجلوكوما.

على الرغم من أن الدراسة الأخيرة أجريت مع مجموعة صغيرة من المشاركين في إسبانيا ، إلا أن هناك آخرين توصلوا في السابق إلى استنتاج مماثل.

ولدراستهم الأخيرة ، تم استخدام 20 من الذكور و 11 من الإناث تتراوح أعمارهن بين 19 و 43 عاما”، وجميعهم من مستخدمي القنب.

شاركت المجموعة في الاختبارات البصرية عندما لم يستهلكوا الدواء وكذلك بعد تدخينه ، مما سمح للباحثين بمعرفة ما إذا كانت الرؤية تتغير عندما تكون تحت التأثير.

وأظهرت النتائج أنه بعد الاستهلاك ، ساءت الجوانب البصرية مثل حدة البصر ، وحساسية التباين ، والرؤية ثلاثية الأبعاد (stereopsis) ، والقدرة على التركيز ، وحساسية الوهج بشكل ملحوظ.

على الرغم من هذا ، لم يبلغ جميع الأشخاص عن تفاقم مشاكل الرؤية لديهم بعد تدخين الحشيش.

في الواقع ، ذكر 30 في المئة أن رؤيتهم لم تتأثرعلى الإطلاق ، في حين أجاب 65 في المئة أنها ساءت قليلاً فقط.

لاحظ الباحثون أنّ المعالم البصرية التي يمكن أن تكون مرتبطة بشدة بتصور المستخدمين للمؤثرات البصرية هي حساسية التباين.

وجدت الدراسة تأثيراً سلبياً على جميع المعالم المرئية التي تم تقييمها ، مع تأثير القنب على بعض المعالم التي يتم تحليلها لأول مرة في هذا البحث.

تشير هذه النتائج ، أنه إلى جانب نقص الوعي الذي قدمه المشاركون حول ضعف البصر الناجم عن تدخين الحشيش ، هناك حاجة إلى القيام بحملات لزيادة الوعي ، لأن هذا التدهور البصري يمكن أن يشكل خطراً عند أداء المهام اليومية.

جنباً إلى جنب مع ضعف الرؤية ، وجدت دراسة في عام 2018 أن تدخين الحشيش أو تناول أدوية مصنوعة من القنب يمكن أن يضر بالدماغ وبالذاكرة.

أظهرت التجارب على الفئران أن أولئك الذين تعرضوا للقنب على المدى الطويل، وهي المركبات الموجودة في نبات الماريجوانا، عانوا من ضعف كبير في الذاكرة.

أكدت فحوصات الدماغ النتيجة ، وأظهرت أن الحشيش يمكن أن يوقف المناطق الحيوية المسيطرة على الذاكرة في الأعضاء التي تتواصل مع بعضها البعض.

يخشى الخبراء من أن يكون كل من الذين يستخدمونه للترفيه أو أولئك الذين يعتمدون عليه لمكافحة ظروفهم الصحية، معرضين لخطر مشاكل في الذاكرة.