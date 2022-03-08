تساقط الشعر.. إشارة إلى مشاكل صحية منها الاضطرابات الهرمونية

تعد مشكلة تساقط الشعر من المشاكل التي يعاني منها كلا الجنسين، سواء الرجال أو النساء.

سلط المركز الاتحادي الألمانية للتوعية الصحية الضوء على أسباب تساقط الشعر، لافتا إلى أن من أبرزها الاضطرابات الهرمونية.

وأوضح المركز أن اضطراب إنتاج هرمون الأنوثة ” الأستروجين” أو زيادة إنتاج هرمون الذكورة “التستوستيرون” يؤدي إلى تساقط الشعر.

وأضاف أن تساقط الشعر قد يرجع أيضا إلى مشاكل الغدة الدرقية مثل فرط نشاط الغدة أو القصور الوظيفي للغدة أو أمراض معدية مثل السل والحمى القرمزية والتيفوئيد أو أمراض المناعة الذاتية مثل الصدفية والذئبة.

ويمكن أيضا أن يتسبب سوء التغذية في تساقط الشعر، مثل نقص البروتين أو البيوتين أو الزنك أو الحديد؛ حيث تعد هذه العناصر الغذائية مهمة لتغذية وحماية بصيلات وجذور الشعر.

كما قد يكون تساقط الشعر أثرا جانبيا لتناول بعض الأدوية مثل مضادات التخثر وأدوية تقليل مستويات الدهون في الدم وحبوب منع الحمل وأدوية الغدة الدرقية.

ولفت المركز الألماني إلى أن سبب تساقط الشعر قد لا يكون عضويا، بل نفسيا؛ حيث يهاجم التوتر النفسي جهاز المناعة، مما يُلحق الضرر بجذور الشعر.

وشدد على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تساقط الشعر وعلاجه في الوقت المناسب.