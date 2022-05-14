تسجيل أول حالة من إنفلونزا الطيور لدى الثدييات البرية في أميركا

كشف مسؤولون أنّه ثبت إصابة ثعلب صغير بإنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 1) في ولاية مينيسوتا، في أول حالة يتم الإبلاغ عنها لدى حيوان ثديي بري في أمريكا.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية بالولاية أنه تم العثور على الثعلب الصغير ملقى خارج العرين وغير قادر على استخدام أرجله الخلفية في مقاطعة أنوكا، بالقرب من مينيابوليس.

تم نقله من قبل عائلة ليتم إحضاره إلى محمية للحياة البرية في صباح اليوم التالي، لكنه مات بين عشية وضحاها في رعايتهم.

وقالت ميشيل كارستنسن، مسؤولة مجموعة صحة الحياة البرية في الولاية، ل DailyMail.com أنه من المحتمل أن يكون الثعلب قد أصيب بالفيروس بعد تناول طيور مائية برية مصابة أو دواجن منزلية مصابة بالفيروس من مزرعة قريبة.

أخذت العائلة الثعلب لنقله إلى محمية قريبة للحياة البرية منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، بحسب ما قاله مسؤولو الصحة بالولاية. ويجري اختبار شخص واحد فقط والذي كان على اتصال مع الثعلب لمعرفة ما إذا كان مصاباً بإنفلونزا الطيور من باب الحيطة والحذر.

وقالت أنه بعد هذه الحالة، يتم الآن اختبار الثعالب لإنفلونزا الطيور في ويسكونسن وميشيغان وأيوا ونيويورك.

وتؤكد الحالة على خطر انتشار إنفلونزا الطيور من الدواجن المنزلية إلى الثدييات الأخرى، وكذلك البشر.

في الشهر الماضي، أصبح سجين في كولورادو أول إنسان تثبت إصابته بإتش5إن1 بعد أن ساعد في الموت الرحيم لقطيع مصاب في مزرعة دواجن. تم عزل الفرد مع أعراض خفيفة جداً.

وتواجه أمريكا واحدة من أسوأ حالات تفشي إنفلونزا الطيور هذا العام، حيث تم بالفعل إعدام أكثر من 24 مليون دجاجة وديك رومي، مما رفع أسعار اللحوم والبيض في جميع أنحاء البلاد.

قد يكون سارس-كوف-2-الفيروس الذي يسبب كوفيد، قد قفز في البداية إلى البشر من نوع حيواني مثل الخفافيش، على الرغم من أنّ بعض النظريات تشير إلى أنه تم تسريبه من مختبر في ووهان، الصين.

وقالت كارستنسن: “تم العثور على الثعلب مع أعراض عصبية، لم يكن قادراً على المشي بشكل جيد مع ساقيه الخلفية.”

ورداً على سؤال حول المكان الذي التقط فيه الفيروس، قالت: “الأكثر شيوعاً هو ما كان يتغذى عليه، وبما أنه يقتات على الجيف، فهناك عدد كبير من الأشياء الميتة المتاحة له… لذلك، قد تكون على الأرجح جثة الطيور المائية. ولكن من الممكن أن يكون قد التقطه من قطيع دواجن محلي في الحي.”

وأضافت: “أود أن أذكر الناس بعدم التقاط الحيوانات المريضة أو الميتة. من الأفضل بكثير الاتصال بشخص ما ليأتي ويساعدك بدلاً من التسبب في التقاط مرض محتمل.”

كشف تشريح الجثة على الثعلب أنّ لديه أيضاً آفات في الدماغ، والتي من المحتمل أن تكون ناجمة عن التهاب رئوي حاد.

يعتقد مسؤولو الدولة أنّ الحيوان أصيب بالفيروس لأنه كان صغيراً ولديه جهاز مناعي لا يزال في طور النمو، على عكس الأفراد الأكبر سناً.

قال الدكتور جوني شيفتل، وهو طبيب بيطري في ولاية مينيسوتا، يوم الأربعاء: “يمكن للحيوانات البرية في بعض الأحيان نقل الأمراض إلى البشر.

في حين نعتقد عادة أنّ داء الكلب أو غيره من الأمراض المعروفة هي الاهتمامات الأساسية، فإنّ هذه الحادثة تدل على أنّ هناك مخاطر أخرى يجب وضعها في الاعتبار أيضاً.”

وقالت الولاية أنها ستبدأ الآن في اختبار جميع الحيوانات المريضة للكشف عن إنفلونزا الطيور إلى جانب الأمراض النموذجية، مثل داء الكلب.

اكتشفت مينيسوتا ما يقرب من 200 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور البرية حتى الآن لدى 19 نوعاً من الحيوانات، وفي المقام الأول لدى الطيور المائية والطيور الجارحة.

أثارت إنفلونزا الطيور القلق في أواخر عام 2000 بعد أن تبين أنّ أكثر من 60 في المائة من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس ماتوا.

لكنّ العلماء يقولون أنّ الطفرات الأخيرة في الفيروس تعني أنّ هناك الآن العديد من السلالات الجديدة التي هي أقل فتكاً بكثير للبشر.

أكدت الولايات المتحدة أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور لدى رجل في كولورادو الشهر الماضي، وهي أيضاً الحالة الثانية في العالم.

تنتشر إنفلونزا الطيور عن طريق الاتصال الوثيق أو فضلات الطيور المائية المهاجرة، مثل الإوز والبط والطيور الساحلية، وغالباً ما تكون أكثر عرضة لإصابة الدجاج والطيور المغلقة.

في عام 2015، كان لدى الولايات المتحدة وباء آخر لإنفلونزا الطيور قضى على حوالي 50 مليون دجاجة، مما كلف الصناعة مليارات الدولارات.