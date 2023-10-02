تسعة أطعمة تخرب نومك

مع وجود العديد من جوانب الحياة اليومية التي تتصارع من أجل جذب انتباهنا، فمن الصعب الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل.

شاركت بريانا رودريكيز، وهي أخصائية تغذية ومدربة شخصية معتمدة لجيني كريج، نصائحها حول أفضل المكونات والوجبات الخفيفة والمشروبات التي تمنعنا من النوم بشكل سليم.

للبدء، توصي بتناول وجبة إفطار أكبر وعشاء أخف، لأن تناول وجبات أكبر يعني أنك بحاجة إلى وقت أطول للهضم. تقول رودريكيز: “إذا توجهت إلى السرير بعد تناول وجبة ثقيلة، فسوف تتباطأ عملية الهضم لديك وسيتم تخزين هذا الطعام بدلاً من استخدامه كطاقة. وقد تكون النتيجة غير مريحة للغاية وتبقيك مستيقظًا”. وهذا يمثل مشكلة خاصة إذا كان لديك مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع الحمض.

فكر في تخطي بعض هذه الأطعمة قبل ساعات قليلة من موعد النوم، وقد تجد نفسك مع الحل لتلك الهالات السوداء تحت العين:

1- الأطعمة الحارة

بالنسبة لأولئك الذين يحبون أن يكون طعامهم لذيذًا، كن حذرًا عند تناول التوابل في المساء. من المحتمل أن تسبب التوابل القوية حرقة في المعدة وعسر الهضم، وكلاهما يمكن أن يتفاقم عند الاستلقاء والنوم. إذا كانت حرقة المعدة مشكلة بالنسبة لك، تناول التوابل في وقت مبكر من اليوم عندما يكون لديك الوقت الكافي للهضم.

2- الكحول

يعد تناول كأس من النبيذ الأحمر قبل النوم من طقوس الاسترخاء الشائعة لدى الكثيرين. وعلى الرغم من أن الكحول قد يساعد بعض الأشخاص على النوم، فقد أظهرت الدراسات أنه يمنعنا بالفعل من البقاء نائمين. يتسبب الخمر في تقلب الكثير من الأشخاص طوال الليل، مما يعني أنك على الأرجح ستستيقظ متعبًا. يمكنك تناول مشروب آخر للاسترخاء مثل شاي البابونج.

3- القهوة

بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون التعامل مع نصيبهم العادل من الكافيين، قد لا يكون من الصعب تناول كوب في وقت متأخر بعد الظهر أو في المساء. ولكن إذا كنت حساسًا ولو بشكل طفيف لتأثيرات الكافيين المسببة للتوتر، فلا تتناول كوبًا من القهوة خلال ست ساعات من موعد نومك المخطط له. إذا كنت بحاجة إلى هزة لإنهاء يوم العمل، توصي رودريكيز بالشاي الأخضر أو الماء الفوار بدلاً من ذلك.

4- الشوكولاتة الداكنة

كثيرا ما ننسى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مادة الكافيين. في حين أنه الخيار الصحي بين الحليب والشوكولاتة البيضاء، حاول الاستمتاع بوجبتك الخفيفة الحلوة قبل ساعات قليلة من النوم على الأقل. تماما مثل القهوة، يعمل الكافيين الموجود في الشوكولاتة الداكنة كمنشط، مما يعيق فرصك في النوم المريح.

5- البيتزا

تقول رودريكيز: “أنا أعلم أنها لذيذة! لكن البيتزا تحتوي على صلصة الطماطم، وهي حمضية ويمكن أن تؤدي إلى اضطراب في المعدة”. وإذا أضفت رقائق الفلفل الأحمر إلى البيتزا الخاصة بك، فمن المرجح أن يؤدي مزيج التيرامين والحموضة والتوابل إلى عسر الهضم مما يجعل الراحة أكثر صعوبة. اختر هذه الوجبة في وقت مبكر من اليوم إذا استطعت.

6- الصودا

نحن ندرك جيدًا أن الصودا مليئة بالسكر والسعرات الحرارية الفارغة. فعندما تشربها قبل النوم، فإن عملية الهضم لديك تتباطأ ومن المرجح أن يقوم جسمك بتخزين السعرات الحرارية بدلاً من استخدام تلك الطاقة. تحتوي الصودا أيضًا على مادة الكافيين.

7- اللحم المقدد والجبن

تعتبر اللحوم المعالجة والأجبان القديمة مصدرًا خادعًا للتيرامين، وهو الحمض الأميني الذي يعزز نشاط الدماغ والذي يمكن أن يجعل البعض منا يشعر بالتوتر. انغمس في وقت مبكر من اليوم حتى تتمكن من الاسترخاء في المساء.

8- الأطعمة الدهنية والسكرية

تجنب الوجبات الخفيفة والوجبات الغنية بالدهون والمليئة بالسكر، فقد ارتبطت هذه الأطعمة بالنوم المتقطع. فكر في تناول وجبات غنية بالبروتين ومنخفضة الدهون في المساء للمساعدة على النوم بشكل أسرع.

9- الفواكه الحمضية

تعتبر ثمار الحمضيات من مدرات البول الطبيعية. استهلكها قبل النوم وقد تزور الحمام بشكل متكرر بدلاً من الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل.