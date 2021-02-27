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تصريح مطمئن حول فاعلية لقاح فايزر في إبطاء تفشي كورونا

27 - فبراير - 2021
لقاح فايزر ضد كورونا

لقاح فايزر ضد كورونا

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كثيرة هي التساؤلات حول فاعلية الجرعة الثانية للقاحات كورونا وما هي الفترة المناسبة بين الجرعات ، حيث أفادت دراسة بريطانية بأن جرعة واحدة من لقاح فايزر بيونتيك الأمريكي الألماني يمكن أن تخفض عدد الإصابات بدون أعراض لفيروس كورونا.

وتزيد النتيجة الآمال بأن الجرعة لا تقي فحسب من المرض غير المصاحب بأعراض، بل تساعد أيضا في إبطاء انتشار الفيروس.

وأجرى باحثون اختبارات على عدة آلاف من العاملين بخدمة الصحة الوطنية البريطانية “إن إتش إس”، ممن لم تظهر عليه أعراض إصابة في الفترة بين 18 إلى 31 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقامت الدراسة بشكل محدد بقياس درجة الحماية المكتسبة من الحصول على جرعة واحدة، على الرغم من أن اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية يتم أخذه على جرعتين بفارق عدة أسابيع بينهما.

وخلال فترة الدراسة، جاءت نتيجة اختبار 0.80 % من الأفراد غير الملقحين إيجابية بالفيروس، أو ما يوازي 26 شخصا من أصل 3252 شخصا.

وكان من بين أولئك الذين حصلوا على جرعة أولى من اللقاح قبل 12 أسبوعا على الأقل، جاءت نتيجة اختبار 0.4 % إيجابية بالفيروس، أي 4 أشخاص من 1989 شخصا.

ولم يتم بعد نشر الدراسة التي شارك فيها علماء من جامعة كامبردج وجامعات أخرى في مجلة طبية تخضع لمراجعة من قبل زملاء آخرين.

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