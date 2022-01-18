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تطوير اختبار جديد لمواجهة متحور"أوميكرون"

18 - يناير - 2022
كورونا

كورونا

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تواصل المراكز العلمية والطبية جهودها لتطوير فحوصات لكشف متحور فيروس كورونا الجديد، الذي بات السلالة السائدة في معظم أنحاء العالم.

وقال رئيس مركز “غاماليا” الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن مؤسسته طورت نظام اختبار يقوم على تحديد الأجسام المضادة الكابحة لفيروسات متحور”أوميكرون”.

وأضاف غينسبورغ، في حديث لوكالة “نوفوستي”: “ظهر لدينا نظام اختبار لتحديد الأجسام المضادة القادرة على تحييد فيروسات سلالة أوميكرون”.

وأشار عالم الفيروسات الروسي المعروف، إلى أن نظام الاختبار هذا، متوفر حاليا في مركز “غاماليا” فقط ولم يطرح بعد للتداول العام.

في وقت سابق قال غينسبورغ، إن الذين تم تطعيمهم بلقاح “سبوتنيك V” لن يمرضوا على الأرجح بفيروس كورونا الناجم عن سلالة “أوميكرون”.

وأشار رئيس مركز “غاماليا”، إلى أنه أصيب شخصيا بـ “أوميكرون” لكنه لم يمرض بكوفيد، بفضل الحماية التي وفرها اللقاح له.

ووفقا لدراسات متعددة ومعطيات بحثية يبدو أن أوميكرون يصيب عموما الجهاز التنفسي العلوي، والذي يشمل الأنف والجيوب الأنفية والحنجرة، مقابل قدرة أقل لديه على إصابة الجهاز التنفسي السفلي، والذي يشمل القصبة الهوائية والرئتين.

ويسبب أوميكرون أعراضا أقل خطورة وتقل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة.

ويحاول العلماء معرفة ما إذا كان السبب في ذلك ارتفاع معدلات المناعة الناتجة عن التطعيم أو الإصابة السابقة بالفيروس أو نتيجة ضعف المتحور الجديد.

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