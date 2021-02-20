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تطوير بخاخ أنف للوقاية من عدوى كورونا

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 20 - فبراير - 2021 12:07 مساءً
بخاخ تافيكس

بخاخ تافيكس

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أشارت دراسة إسرائيلية إلى أن نوعا من الرذاذات الأنفية المتوفرة في الأسواق يمكن أن يوفر الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلت صحيفة “جويش كرونيكل”، فإن بخاخ تافيكس تمكن من حماية مجموعة من اليهود من عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال مشاركتهم في مهرجان ديني في إسرائيل العام الماضي ، حيث بلغ مجموع الحضور في الاحتفال الذي أُقيم في مدينة بني براك الواقعة شرقي تل أبيب 243 شخصا، استخدم 83 منهم الرذاذ.

وبعد الاحتفال، خضع المشاركون الـ243 لفحوصات ضمن الدراسة التي أجرتها الشركة المصنعة للرذاذ “نيزوس فارما”، إلى جانب علماء من جامعة حيفا الإسرائيلية وجامعة فرجينيا الأميركية.

ووفقا للصحيفة، فقد قدم الرذاذ الأنفي من نوع “تافيكس” الحماية لـ81 شخصا من أصل 83 وافقوا على استخدام الرذاذ لدى حضورهم مهرجان “روش هَـ شناه” (رأس السنة العبرية)، في سبتمبر الماضي، بينما أصيب ما لا يزيد عن شخصين بالعدوى فقط.

ويعمل تافيكس على تغليف البطانة الأنفية من الداخل بمسحوق حمضي بشكل يحول دون تسلل الفيروس بسهولة من خلال المجاري الهوائية.

وبحسب الشركة المصنعة، فإن الرذاذ يقدم حماية تدوم نحو 5 ساعات منذ استخدامه.

وتقول الشركة إن الرذاذ تافيكس قادر على تقديم الحماية أمام ما يصل إلى 97 بالمئة من الفيروسات، وأنه يبدأ العمل بشكل فعال خلال 50 ثانية من الاستخدام.

ورغم ذلك، أشارت الشركة إلى أن الرذاذ بحد ذاته لا يشكل بديلا عن وسائل الوقاية من الفيروس، بما يشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ومن الممكن الحصول على الرذاذ تافيكس في بعض الدول عبر موقع أمازون، ومنصات بيع إلكتروني أخرى.

وفي تفاصيل نقلتها صحيفة “ديلي ميل”، فقد ارتفعت الإصابات في بني براك إلى 28 بالمئة بعد الاحتفال بالعام العبري الجديد، إلا أن مستخدمي الرذاذ كانوا بعيدين عن تلك الموجة.

ويوصي الباحثون بـ”استخدام (الرذاذ) قبل دخول الفضاءات العامة ببضع دقائق”.

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