تطوير علاج جيني يطيل عمر ذباب الفاكهة بنسبة 9٪ ويمنع مرض الزهايمر

تم تطوير علاج جيني يطيل من عمر ذباب الفاكهة بنسبة تصل إلى تسعة في المائة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تم إنشاء علاجين يستهدف كلّ منهما نوعاً من البروتين. وتم العثور على أنّ كلاهما يقوم بدرء علامات مرض الزهايمر ويؤديان إلى إطالة العمر الصحي.

في حين أن النتائج تثير إمكانية تكرار العلاجات في البشر ، فإن هذه العلاجات الوراثية محظورة حالياً على أسس أخلاقية ، على الرغم من الجدل المستمر حول الفوائد المحتملة.

قام باحثون من UCL بتغيير علم الوراثة لذباب الفاكهة، وهو حيوان شائع في الدراسات المختبرية ، مع إدخال أجزاء إضافية من الحمض النووي في جينومهم.

هذه التعديلات تهدف تحديداً إلى تعزيز التعبير عن الجينات المسؤولة عن إنتاج اثنين من البروتينات.

في المقابل ، تعمل هذه البروتينات ، التي تسمى forkhead (FKH) و forkhead-box-O (FOXO) ، على الخلايا العصبية والخلايا الدبقية في الدماغ .

تحمل الخلايا العصبية نبضات كهربائية حول الجهاز العصبي وتشكل المادة الرمادية في الدماغ في حين أن الخلايا الدبقية لا تحمل إشارات وتشكل المادة البيضاء للجهاز.

إنّ كلا البروتينين متشابهان جداً في الشكل والوظيفة ، وهما يرتبطان بالحمض النووي ، مما يحول أجزاء من الجينوم إلى حالتين “قيد التشغيل” أو “إيقاف التشغيل”.

كان فريق العلماء يدرسون ذباب الفاكهة لمعرفة المزيد عن تأثير الأنسولين على الجسم والشيخوخة.

وقال المؤلف المشارك الرئيسي الدكتور ناثان وودلينغ لـ MailOnline: “الأنسولين مهم جداً للتنمية ، ولكن يبدو أنه قد يكون لدينا الكثير منه في وقت متأخر من الحياة.

من المحتمل أن تكون إشارات الأنسولين قد نمت من خلال التطور بسبب فوائدها في وقت مبكر من الحياة ، على الرغم من آثارها الضارة في وقت لاحق من الحياة.”

كشفت أبحاثهم أن الذباب يحتوي على مواد كيميائية وآليات مختلفة للمساعدة في تنظيم الاستجابة للأنسولين ، مما يساعد الجسم نفسه على التعامل مع السكر.

ثم قاموا بشحذ FKH و FOXO بسبب تشابهها مع البروتينات التي تظهر في أدمغة البشر.

من خلال دراسة التأثير الذي كان لديهم على ذباب الفاكهة ، حصل الباحثون على فكرة عما قد يكون تأثيرها على صحة الإنسان.

وشملت أبحاثهم خلق الذباب المعدلة وراثياً مع مستويات مرتفعة ومستنفدة من كل من البروتينات.

وكشفت الدراسة أن الإفراط في التعبير عن FOXO يؤدي إلى “زيادة كبيرة في العمر الصحي” بنسبة 8.8 في المائة.

أما بالنسبة لـ FKH الذي يستهدف الخلايا العصبية ، فإن الإفراط في التعبير يطول العمر الصحي بنسبة 6.6 في المائة.

كما خفضت العلاجات تراكم الأميلويد ،وهي بروتينات دماغية ضارة تعد سمة مميزة لمرض الزهايمر.

يقول الدكتور وودلينغ: “إنّ العلاج العصبي يحمي أدمغة الذباب من الأضرار الناجمة عن الأميلويد بيتا ، أحد البروتينات التي يعتقد أنها تسبب مرض الزهايمر”.

“إنّ الذباب المعالج في تلك التجربة قد استفاد من تحسين السلوك الحركي وعدد أقل من مجاميع البروتين في أدمغتهم، مما يشير إلى أن العمر الأطول كان مصحوباً بالحماية من أحد أسباب الخرف.”

يقول الدكتور وودلينغ أن الجينات المستهدفة في التجربة لها نتائج متشابهة إلى حد كبير عند البشر.

هناك أيضاً العديد من الأدوية التي تستهدف شبكة إشارات الأنسولين ، لذلك قد يكون من الممكن تعديل العلاج المعتمد لاستهداف هذه الجينات لدى الأشخاص في المستقبل.

ويقول: “ستكون الدراسات على الخلايا البشرية خطوة حاسمة قبل أخذ هذه النتائج إلى الاستخدام السريري.

في حين حددت الدراسة وجود صلة واضحة بين العلاج الجيني وزيادة عمر ، كيف قامت بذلك لا يزال مجهولاً.

وقال الدكتور وودلينغ لـ MailOnline: “أفضل فرضياتنا في الوقت الحالي هي أن هذه العلاجات تساعد على زيادة عملية تسمى الالتهام الذاتي (والتي تعني حرفيا الأكل الذاتي) في الخلايا العصبية ، بحيث يمكن للخلايا أن تتحلل وتعيد تدوير مجاميع البروتين التي تتراكم عندما يكون هناك الكثير من الأميلويد في الدماغ”.

وتابع قائلاً: “هذا هو اتجاه مثير للاهتمام بشكل خاص بالنسبة لنا ، لأن عدداً من الأدوية المعتمدة سريرياً يمكن أن تزيد من الالتهام الذاتي ، لكننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كان يمكن استخدام هذه الأدوية بنجاح لعلاج مرض الزهايمر.”