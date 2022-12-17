السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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تطوير لقاح ضد الإنفلونزا صالح للأكل

منذ 6 دقائق
كبسولة دواء- تعبيرية

كبسولة دواء- تعبيرية

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الإنفلونزا هي مرض فيروسي يتميز بالتفشي الموسميّ على نطاق واسع، والمصاب بالإنفلونزا يُمكن أن ينقل العدوى في الفترة الممتدة من يوم إلى يومين قبل ظهور الأعراض.

قال ألكسندر سوفوروف، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة الجزيئي ومختبر الوراثة الجزيئية للكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في معهد الطب التجريبي إن معهد الطب التجريبي يجري دراسات ما قبل السريرية للقاح الأنفلونزا صالح للأكل.

وأشار سوفوروف في المؤتمر الدولي الثالث العلمي والعملي حول مكافحة عدوى فيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى إلى أن الدراسات قبل السريرية جارية حاليًا.

وقال: “إنها في مرحلة ما قبل السريرية. علاوة على ذلك، لدينا العديد من الخيارات، والتي يبدو لي أنها فعالة للغاية ضد الإنفلونزا … ولكن حتى الآن (الدراسات) تجري على حيوانات المختبر. نخطط لإجراء اختبارات ما قبل السريرية واسعة النطاق، إذا كان التمويل موجودا”.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، قد يكون لقاح الإنفلونزا على شكل كبسولة. وقال “بالطبع، بالنسبة للناس، ستكون عبارة عن بكتيريا حمض اللاكتيك المجففة بالتجميد، وستكون عبارة عن عقار كبسولة”.

الوقاية من الإنفلونزا

يتم الوقاية من المرض بواسطة التطعيم، ولكن لا يُمكن الوقاية من الإنفلونزا بواسطة تطعيم لمرة واحدة، بل يجب الحصول على اللقاح (vaccine) سنويًا، لكي يُناسب أصنافًا جديدة من فيروسات الإنفلونزا.

من المهم تطعيم الأشخاص المعرضين للخطر قبل حلول فصل الشتاء بين شهري 9 – 10.

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