تعرفوا إلى اختلافات أعراض النوبة القلبية عند الرجل والمرأة

بدلاً من ألم الصدر التقليدي الذي يشعر به الرجال أثناء النوبة القلبية، يمكن أن تعاني النساء من أعراض مختلفة للشعور بهذا النوع من التوعك.

وتنتج النوبة القلبية عن انسداد الشريان الذي يمد القلب بالدم والأكسجين، عادةً بسبب تراكم اللويحات الدهنية “الكوليسترول”. العلامة النموذجية للنوبة القلبية هي ألم شديد حارق في الصدر، وعادة ما يكون مصحوبًا بشعور بضغط على الصدر، وعبء ثقيل عليه، بحسب ما ذكره موقع “ميديك فوريوم”.

ومع ذلك، من الناحية العملية، قد تكون أعراض النوبات القلبية أقل تحديدًا وأكثر تنوعًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يختلف مظهر النوبة القلبية لدى النساء والرجال اختلافًا كبيرًا في حالتهم السريرية. بحسب ما تحدث به جان هالز، المحرر الطبي لمجلة “صحة المرأة”.

وأضاف هالز: “غالبًا ما يكون لدى الرجال والنساء علامات مختلفة جدًا تشير إلى خطر تعرضهم لمرض مميت”. وحذر الخبير من أن النساء لا يشعرن دائمًا بألم في الصدر أثناء النوبة القلبية.

يشير الاختصاصي إلى دراسة شملت أكثر من مليون شخص أصيبوا بنوبات قلبية. وأظهرت أن أكثر من 40٪ من النساء اللاتي تعرضن لنوبة قلبية لم يشعرن بألم في الصدر.

يقول هالز إنه في هكذا ظروف، قد تعاني النساء من ضيق في التنفس، وغثيان، وآلام في الظهر، وانزعاج في الذراعين، وتوعك عام بدلاً من ألم الصدر التقليدي.

وأردف الخبير: “النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بضيق في التنفس وآلام في الظهر أو الفك والغثيان. لذلك، عندما يصبن بنوبة قلبية، غالبًا ما يُنظر إلى أعراضهن في البداية على أنها مظهر من مظاهر الأنفلونزا أو اضطراب الجهاز الهضمي أو غيرها من الأمراض الأقل خطورة”.

وأضاف هالز أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بما يسمى بالنوبات القلبية الصامتة، والتي تحدث دون أن يلاحظها أحد وتتسبب في تلف القلب، مما يؤدي إلى تكرار النوبات القلبية التي تكون أكثر حدة في مظاهرها.

يوصي الخبير النساء اللواتي يعانين من الغثيان المصحوب بالتعرق والصداع أو ألم في الفك بالتأكد من استشارة الطبيب ومعرفة سبب الحالة.