تعرفوا إلى الأطعمة الغنية بالحديد

يوجد العديد من المصادر الغذائية للحديد، والتي تعد من مصادر الحديد الأكثر أماناً ومن السهل الحصول عليها.

من الأمثلة على الأطعمة الغنية بالحديد ما يلي:

1. الفاصولياء البيضاء: تحتوي كل 100 جرام منها على 8 ملجم حديد.

2. الشوكولاتة الداكنة: تحتوي كل 28 جرام منها على 3.3 ملجم حديد.

3. المحار: تحتوي كل 100 غرام منه على 28 ملجم حديد.

4. السبانخ: تحتوي كل 100 جرام منه على 3.6 ملجم حديد.

5. الكبد البقري: تحتوي كل 100 جرام منه على605 ملغ حديد.

6. العدس: تحتوي كل 100 جرام منه على 3 ملغم حديد.

7. العنب البري: تحتوي كل 100 غرام منه على 5 ملجم حديد.

8. التوفو: تحتوي كل 126 غرام منه على 3.6 ملجم حديد.

9. البيض: تحتوي البيضة على 1 ملجم من الحديد.

10. البطاطس، والحمص، والكاجو، والطماطم: تحتوي على 2 ملجم من الحديد.

11. اللحوم الحمراء: تحتوي كل 100 جرام منها على 2.7 ملجم حديد.

12. بذور اليقطين: تحتوي كل 28 جرام منه على 4.2 ملغ حديد.

13. الكينوا: تحتوي كل 185 جرام منها على 2.8 ملجم حديد.

14. الديك الرومي: تحتوي كل 100 جرام منه على 2.3 ملجم حديد.

15. البروكلي: تحتوي كل 156 جرام منها على 1 ملجم حديد.