تعرفوا إلى الأطعمة الغنية بالحديد

يوجد العديد من المصادر الغذائية للحديد، والتي تعد من مصادر الحديد الأكثر أماناً ومن السهل الحصول عليها.
من الأمثلة على الأطعمة الغنية بالحديد ما يلي:
1. الفاصولياء البيضاء: تحتوي كل 100 جرام منها على 8 ملجم حديد.
2. الشوكولاتة الداكنة: تحتوي كل 28 جرام منها على 3.3 ملجم حديد.
3. المحار: تحتوي كل 100 غرام منه على 28 ملجم حديد.
4. السبانخ: تحتوي كل 100 جرام منه على 3.6 ملجم حديد.
5. الكبد البقري: تحتوي كل 100 جرام منه على605 ملغ حديد.
6. العدس: تحتوي كل 100 جرام منه على 3 ملغم حديد.
7. العنب البري: تحتوي كل 100 غرام منه على 5 ملجم حديد.
8. التوفو: تحتوي كل 126 غرام منه على 3.6 ملجم حديد.
9. البيض: تحتوي البيضة على 1 ملجم من الحديد.
10. البطاطس، والحمص، والكاجو، والطماطم: تحتوي على 2 ملجم من الحديد.
11. اللحوم الحمراء: تحتوي كل 100 جرام منها على 2.7 ملجم حديد.
12. بذور اليقطين: تحتوي كل 28 جرام منه على 4.2 ملغ حديد.
13. الكينوا: تحتوي كل 185 جرام منها على 2.8 ملجم حديد.
14. الديك الرومي: تحتوي كل 100 جرام منه على 2.3 ملجم حديد.
15. البروكلي: تحتوي كل 156 جرام منها على 1 ملجم حديد.