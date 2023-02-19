تعرفوا إلى الخضار التي تحرق الدهون

يساهم استهلاك كمية أكبر من الخضروات والفواكه، إلى جانب الحبوب الكاملة، واللحوم الخالية من الدهون، والمكسرات، والبقوليات في إنقاص الوزن، أو حتى الحفاظ عليه، كما أنَّ تناول الفواكه، والخضروات غير النشوية، والورقيات الخضراء قد يُساعد على ذلك.

ومن الجدير بالذكر أنّ إنقاص الوزن يكون عن طريق تناول سعرات حراريّة أقلّ من تلك التي يستخدمها الجسم ولكنّ ذلك لا يعني تناول كميّةٍ أقلّ من الطعام؛ حيث يُمكن تناول سعراتٍ حراريّةّ أقل بتناول أطباق تحتوي على الخضروات والفواكه التي تمتاز بانخفاض محتواها من السعرات الحرارية كبديلٍ عن المكونات الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية، كما أنّ إضافة هذه الخضراوات والفواكه للوجبة يزيد من حجمها، ويقلل من السعرات المتناولة لنفس الكمية من الطعام بالوقت ذاته.

ويعود ذلك لمحتواها من الماء، والألياف، وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم الخضروات والفواكه تُعدّ قليلة بالسعرات الحرارية والدهون، وتساعد على الشعور بالشبع، وتجدر الإشارة إلى أنَّ مصطلح الأغذية التي تُساعد على حرق الدهون.

قد ينطبق على الأغذية التي تساعد على حرق الدهون عن طريق تحفيز عملية التمثيل الغذائي، أو تقليل الشهية، أو تقليل الكمية المتناولة من الطعام بشكل عام.

توضح النقاط الآتية بعض أنواع الخضار التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن:

– البروكلي: إذ إنّهُ مُنخفض بالسعرات الحرارية، ويُمكن أن يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول؛ وذلك لأنهُ غنيّ بالألياف، وبالتالي فإنّ تناوله قد يقلل من الإفراط في كمية الطعام المُتناولة، كما يُمكن أن يُحسِّن عملية الهضم، ويساعد على تخفيف الإمساك.

– القرنبيط: أو الزهرة؛ حيث يُعدُّ القرنبيط من الأغذية المناسبة للحمية الغذائية؛ إذ إنَّ الكوب منه يحتوي على 27 سعرة حرارية فقط، كما أنَّه يمتلك مؤشراً جلايسيميّاً منخفضاً (بالإنجليزيّة: Low-glycemic index)؛ وهو مؤشر يقيس سرعة رفع الغذاء لنسبة السكر في الدم.

– الورقيات الخضراء: مثل؛ الكرنب الأجعد، والسبانخ، والسلق، حيث تعدّ هذه الخضروات مناسبة للحمية الغذائيّة؛ وذلك لقلّة احتوائِها على السعرات الحرارية، والكربوهيدرات، وارتفاعها بالألياف، كما أنّها تُشكّل إضافةً جيّدةً للوجبة الغذائيّة لزيادة حجمها دون زيادة السعرات الحرارية، وقد تبيّن أنَّ زيادة تناول الفاكهة والخضروات مع التقليل من تناول الدهون تُعدّ استراتيجية فعّالة للتحكم بوزن الجسم مع التحكم في الجوع بحسب دراسة نُشرت في مجلة The American Journal of Clinical Nutrition عام 2007.