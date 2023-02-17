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تعرفوا إلى فوائد إضافة الحليب للقهوة

منذ ساعة واحدة
إضافة الحليب إلى القهوة

إضافة الحليب إلى القهوة

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يعمد البعض إلى إضافة الحليب إلى القهوة ما يخفف من حدة “الكافيين” ويعطيها طعماً أسلس.

وفي هذا المجال، توصلت دراستان جديدتان إلى أن إضافة القليل من الحليب إلى قهوتك الصباحية يمكن أن يعزز خصائص القهوة المضادة للالتهابات. فقد توصل علماء الأغذية إلى كيفية إسهام بروتينات الحليب في تعظيم الفوائد الصحية المحتملة لمضادات الأكسدة في القهوة، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Food Chemistry.

ركز البحثان الجديدان على مجموعة من المركبات العضوية المعروفة باسم البوليفينول. ومن المعروف أنه يوجد في الكثير من الأطعمة، مادة البوليفينول ذات التأثيرات المضادة للأكسدة، والتي تقلل من الإجهاد التأكسدي في جسم الإنسان. ولكن لا يُعرف سوى القليل عن كيفية تفاعل البوليفينول مع الجزيئات الأخرى الموجودة في الطعام.

تفاعل واحد محدد
في الدراستين الجديدتين، ركز باحثون من جامعة كوبنهاغن على تفاعل واحد محدد من مادة البوليفينول، تحديدًا حمض الكافيين وحمض الكلوروچينيك، وهما مركبا البوليفينول الرئيسيين في القهوة، والسيستين، وهو بروتين رئيسي في الحليب.

نتائج مثيرة للإعجاب
نظرت الدراسة الأولى في آثار مجموعات البروتين والبوليفينول على الخلايا المناعية في ظروف المختبر. ثم قام الباحثون بعد ذلك بإحداث التهاب في الخلايا المناعية بشكل مصطنع لمعرفة مدى فعالية مجموعة البروتين والبوليفينول في منع الالتهاب.

كانت النتائج مثيرة للإعجاب، حيث تبين أن مادة البوليفينول المضاف إليها البروتين تكون فعالة مرتين في منع الالتهاب في الخلايا المناعية، مقارنة بتأثير مركب البوليفينول وحده.

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