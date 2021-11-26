تعرفوا إلى هذه الطريقة الغريبة لخفض ضغط الدم والسكر فورا

في حالة مرض السكري، ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، كما يتسبب ارتفاع ضغط الدم في أمراض خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. كتب الدكتور موسلي في مقالته في ديلي ميل: “لكن بينما يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل منفصل، هناك أدلة كثيرة على وجود علاقة وثيقة”.

في الوقت نفسه، نشرت مجلة The Lancet دراسة جديدة أظهرت أن خفض ضغط الدم يساعد في منع تطور مرض السكري من النوع 2.

شملت الدراسة أكثر من 145000 شخص. وجد مؤلفوها أن انخفاض ضغط الدم العلوي بمقدار 5 ملم زئبق فقط يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 11٪.

هناك نوعان من مؤشرات ضغط الدم: الانقباضي (الشرايين العلوية) والانبساطي (السفلي).

وقال الدكتور موسلي: “يعاني حوالي نصف السكان البريطانيين من ارتفاع ضغط الدم، ويعاني ثلثهم من ارتفاع نسبة السكر في الدم. في الوقت نفسه، لا يعرف الغالبية عن أمراضهم، لأن الطبيب لا يفحصها. لكن هناك أخبار جيدة أيضًا. إذا عالجت أحدهما، فمن المحتمل أنك ستحسن الآخر. لأسباب لا نفهمها، فإن خفض ضغط الدم يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري”.

درس مؤلفو الدراسة الجديدة الأدوية ونمط حياة الناس، على وجه الخصوص، عندما يحتاجون إلى خفض ضغط الدم.

أوصى الدكتور موسلي ببعض الطرق غير المعتادة لخفض ضغط الدم وسكر الدم. من بينها الغناء.

قال: “أحب تأدية الأغاني عندما أقود السيارة أو أستحم. لحسن الحظ، تظهر الأبحاث أن الغناء طريقة جيدة لخفض مستويات هرمون الكورتيزول. وهذا بدوره سيخفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم”.

أوضح موسلي أن الكورتيزول يزيد بشكل كبير من محتوى السكر عن طريق تحويل البروتين إلى جلوكوز. الغناء يخفضه بشكل فوري”.

وأضاف الدكتور موسلي: “أتذكر مريضة في منتصف العمر في مستشفانا قبل بضع سنوات. كانت تستعد للجراحة، لكن ضغط دمها كان مرتفعًا لدرجة أن الجراحين كانوا يخشون إجراء العملية. وبدأت في الغناء بصوت منخفض، وفي غضون 20 دقيقة انخفض ضغطها لدرجة أنه كان من الممكن بدء العملية”.

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. لذلك، من المهم جدًا الحفاظ على الضغط طبيعيًا. وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم يزيد الضغط على القلب والأوعية الدموية.

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيجب عليك فحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقل في السنة. يقول العلماء أن الشخص المصاب بالسكري يجب أن يكون لديه المؤشر أقل من 140/80، ما لم يقل الطبيب المعالج غير ذلك.