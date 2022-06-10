تعرفوا على فوائد الزعتر للأطفال

الزعتر يعد من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على العديد من الخصائص المفيدة للجسم بشكل عام، وللأطفال بشكل خاص، لأنه له دورا كبيرا في علاج مشاكل الجهاز التتنفسي، ولذا فهو مهم للأطفال.

وخلال التقرير التالي سنتعرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول الزعتر للطفل، وفقا لموقع “webmed”.

أوضح التقرير، أن تناول الزعتر للطفل يحميه من الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والسبب أنه يحتوي علي خصائص تحميه الجهاز التنفسي، كما أنه يحمي من الإصابة بنزلات البرد، والمغص في البطن، كما أنه يعالج الكحة، ويحد ويساعد على التخلص من التوتر والقلق.

وأشار التقرير، أن تناول الزعتر يحمي الطفل من الالتهابات الجلدية، والإسهال، وأيضا يقلل من فرص صدور رائحة فم الكريهة، ويساهم في علاج التهابات الأذن واللثة والحلق، ويقلل من فرص الإصابة باللوزتين، ومشاكل المسالك البولية.

وأكد التقرير، أن تناول الزعتر للأطفال لديه دور كبير في تقوية الجهاز المناعي لديهم، ويحارب العدوى البكتيرية، والفيروسية.

وأوضح التقرير، أنه يجب على الأم استخدام الزعتر للأطفال في الطهي، أي إضافته على أطباق الدجاج واللحوم والخضروات أثناء الطهي، وعلى الأجبان أثناء تحضير السندوتشات، وأيضا تناوله كمشروب ساخن.