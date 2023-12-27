تعرفوا على فوائد الفستق للأعصاب

في هذا المقال، سنتحدث عن خصائص الفستق الصحية وفوائده على صحة الجهاز العصبي عند الإنسان.

الفستق الحلبي هو نوع من المكسرات المحببة لدى الكثيرين، ويتميز بمذاقه المميز وفوائده الغنية الصحية والمتعددة للجسم.

تكوين الفستق

يحتوي الفستق على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى، حيث تحتوي الحصة الواحدة من الفستق (حوالي 49 حبة) أكثر من 30 نوعاً من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى.

كما أن الفستق خالٍ من الكوليسترول، ويعتبر بروتين نباتي كامل.

الفوائد الغذائية للفستق على الأعصاب

يعد الفستق من المواد الغذائية التي تعزز صحة الأعصاب، بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين B6، والبروتين.

ويساهم الفستق في تحسين التحكم بنسبة السكر في الدم، ويعد وجبة خفيفة صحية جداً للقلب، حيث يحتوي حوالي 90 في المائة من الدهون غير المشبعة.

الفستق والأمراض العصبية

يحتوي الفستق تركيبة فريدة من المركبات القوية المضادة للأكسدة، بما في ذلك توكوفيرولس، فيلوكينون، كاروتينات ، كلوروفيل وفلافونيدات، والتي تساعد في مكافحة الالتهابات. كما يعد الفستق مفيداً لصحة القلب والأمعاء. إليكم وصفة زبدة الفستق الحلبي.

الاحتياطات والتحذيرات

يجب تناول الفستق بكميات معتدلة، حيث إن المبالغة في تناوله يمكن أن يتسبب في مشاكل هضمية مثل الإسهال، وذلك بسبب احتوائه على مستويات عالية من الألياف.

كما يجب الانتباه إلى عدم تناول الفستق المملح بكميات كبيرة، حتى لا تصابوا بأيّ مشكلة صحية.