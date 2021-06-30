تعرفوا على "مزيج البوتوكس" السحري

مع اختلاف درجات الحرارة وتغير الفصول الأربعة يختلف الجلد وتتسبب هذه الظواهر. لذلك أفادت بعض الدراسات عن مزيج يساعد المرأة على ترطيب البشرة وحمايتها.

مزيج البوتوكس السحري البديل في المنزل

إذا كنت تبحثين عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تقضي على مشاكل البشرة الجافة، فهذه وصفة لتفتيح البشرة ستخلصك من كل هذا، وكل ما عليك فعله هو اتباع الخليط كما هو.

قناع العسل لترطيب البشرة.

يعتبر قناع العسل والخميرة من أهم الخلطات الطبيعية التي ترطب البشرة وتحميها، وكذلك تعمل على شد التجاعيد والقضاء عليها في وقت سريع. يتكون هذا المزيج مما يلي:

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة عسل

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

كيف تستعد

اخلطي الخميرة والعسل واللبن في وعاء زجاجي حتى يصبح المزيج ناعمًا.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم ضعي القناع على وجهك واتركيها لمدة 20 دقيقة.

بعد مرور الوقت، يتم غسل الوجه بالماء وتجفيفه بمنشفة قطنية نظيفة وناعمة للحفاظ على رطوبة الوجه، ويستخدم الخليط يومياً، فهو طبيعي وغير ضار.

قناع البرتقال لإزالة التجاعيد

كل امرأة تحلم ببشرة ناعمة وحيوية، ولكن مع تقدم العمر قد تظهر بعض التجاعيد التي تسبب لك الخجل، ولكن مع استخدام هذا الخليط ستحصلين على بشرة ناعمة ومشرقة في وقت قصير.

كوب زبادي

عصير نصف كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة عسل أبيض

كيف تستعد

نخلط المكونات في وعاء عميق ونقلبها جيدًا حتى نحصل على مزيج ناعم وسائلي.

وزعي المزيج على الوجه والرقبة واليدين، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ، باستخدام الفازلين لترطيب الوجه إن أمكن. يعمل هذا الخليط على شد الوجه وانتفاخ الخدين.