تعرف على أسباب الشيب المبكر وطرق مواجهته

قد تتفاجئ في حال ظهور الشيب لك وأنت في العشرينات أو الثلاثينات من عمرك، ولكن انت معرض لذلك! تعرف على أسباب الشيب المبكر وطرق العلاج.

يعتبر الشيب دلالة من دلائل التقدم في السن، لكن ظهوره في سن مبكرة يفاجئ الجنسين، وقد يعتبر بمنزلة كابوس. ولكن لماذا يظهر الشيب عند بعض الناس في سن أبكر من غيرهم؟

كيف يحدث الشيب؟

التقدم في العمر هو السبب الأول والرئيسي للشيب، حيث يقل إفراز الجسم لمادة الميلانين، وهي المادة المسؤولة عن منح اللون للشعر. فمع تقدم العمر تتوقف الخلايا في الشعر عن تكوين وتصنيع مادة الميلانين، وبذلك يقل وينعدم لون الشعر فيصبح أبيض.

في البداية تتعرض القليل من الشعيرات للتلوين بالرمادي أو الأبيض، وتتكاثر مع مرور الوقت. وعادة ما تكتسي منطقة الصدغ بالشيب أكثر من غيرها، وكذلك اللحية عند الرجال، لكون الشعر في هذه المناطق أقصر ويتساقط بسرعة أكبر، بحسب ما نقل موقع دويتشه فيله (Deutsche Welle) عن موقع “بونته” الألماني.

لماذا يبدأ يشيب بعض الناس مبكرا؟

-الجينات. فمتى يشيب المرء وإن كان سيشيب أصلا، هو أمر متعلق إلى حد كبير بالجينات. فإذا كان والداك وأجدادك شابوا في سن الشيخوخة، فمن المحتمل جدا أن يظهر الشيب عندك في عمر متأخر.

-الأمراض الهرمونية.

-النقص الشديد في العناصر الغذائية.

-الضغوط النفسية والتوتر والإجهاد، حيث تسبب الضغوط تقلص الخلايا الجذعية المسؤولة عن لون الشعر، وهذا ما يفسر العلاقة بين الضغوط النفسية وارتفاع نسبة الشيب في الشعر.

هل يمكن منع الشيب المبكر؟

ليس من الممكن منع ظهور الشيب على الإطلاق، لكن يمكن القيام بالتالي:

-معالجة الاضطرابات الهرمونية.

-الحصول على تغذية صحية ومتوازنة توفر جميع العناصر الغذائية، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات وحمض الفوليك في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي أطول مدة ممكنة.

-تقليل الضغوط النفسية.