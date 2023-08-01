تعرف على أضرار مضغ العلكة على الأسنان

أكدت تقارير طبية على أهمية اختيار العلكة بعناية، من أجل تجنب العواقب السلبية المحتملة نتيجة لمضغها، محذرة من أن العلكة التي تحتوي على السكر، قد تتسبب في تسوس الأسنان وتلفها.

وقالت التقارير إنه من الضروري اختيار العلكة الخالية من السكر، وكذلك العلكة التي تحتوي على مكونات مثل إكسيليتول، الذي يساعد في حماية مينا الأسنان، ويساهم في الوقاية من تسوس الأسنان.

وأشارت إلى أنه هناك أيضاً بعض الأنواع من العلكة التي تحتوي على الكالسيوم، والذي يساعد في الوقاية من تسوس الأسنان.

وحذرت التقارير من مضغ العلكة لفترات طويلة قبل تناول الطعام، بغض النظر عن مكوناتها، موضحة أن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب وعصير المعدة، وهو ما قد يتسبب في أضرار بليغة للغشاء المخاطي في المعدة.

ونصحت بعدم التركيز فقط على مكونات العلكة، بل وكذلك على كيفية استخدامها، موصية بمضغ العلكة لمدة 10 دقائق بعد تناول الطعام، كما حثت على عدم مضغها أكثر من مرتين في اليوم.

ونوهت التقارير إلى أن العلكة من الممكن أن تكون ضارة للأشخاص الذين يعانون من صرير الأسنان، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من فرط توتر عضلات المضغ، وأيضاً الأشخاص الذين لديهم حشوات أسنان مؤقتة أو هياكل تقويم الأسنان.