تعرف على ‫أعراض حساسية التفاح

يسبب التفاح لدى بعض الأشخاص استجابات تحسسية، مثل الحكة والطفح الجلدي وحرقان في الفم والحلق وتورم الشفاه واللسان، بحسب خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير.
وتشمل أعراض حساسية التفاح أيضا آلام البطن والإسهال والغثيان والشعور بالامتلاء والانتفاخ والصداع.
وعند الرغبة في تناول التفاح، رغم الإصابة بالحساسية، أوصت ريستماير المرضى بطهيه، إذ يقضي الطهي على مسببات الحساسية الموجودة بالتفاح.
وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أن التفاح به فوائد جمّة للصحة، إذ إنه يعد مفتاح الرشاقة، لأنه يتكون من الماء بنسبة 85%، كما يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية، حيث تحتوي 100 غرام منه على 58 سعرا حراريا فقط.
ويعد التفاح غنيا بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين”إيه” و”بي” و”سي”، كما أنه يزخر بالألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي من ناحية، والتي تعمل على إطالة الشعور بالشبع من ناحية أخرى.