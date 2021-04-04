تعرف على الأعراض الأولية لسرطان القولون والمستقيم

القولون هو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، من الجهاز الهضمي. وسرطان القولون يتمركز في الـ 15 سنتيمتر الأخيرة من القولون.

ومعظم الأشخاص الذين يصابون بمرض سرطان القولون لا تظهر لديهم أية اعراض في المراحل المبكرة من المرض. وحين تبدأ اعراض سرطان القولون بالظهور، فإنها تختلف من حالة إلى أخرى، وتكون مرتبطة بحجم الورم السرطاني وموقعه في داخل القولون.

وعبر موقع “تويتر”، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، “صحة جدة”، الأعراض الناتجة عن سرطان القولون والمستقيم.

وإليكم الأعراض الأولية التي يجب عليكم الانتباه لها:

– نزيف من فتحة الشرج، أو وجود دم مع البراز .

– اضطرابات في البطن، مثل وجود تشنجات، أو غازات، أو آلام لفترة طويلة.

– الشعور بعدم إفراغ البطن كاملاً عند التبرز.

– تغير في الخروج، أي المعاناة من الإسهال، أو الإمساك، أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين.

-الشعور بالوهن، والضعف، وقلة الشهية، مع تدهور الصحة العامة.

– فقر الدم الشديد لسبب غير معروف.

-نقص الوزن لسبب غير معروف