الثلاثاء 9 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعرف على الـ10 دول الأكثر تطعيما ضد كورونا بالعالم

31 - يناير - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

A A A
طباعة المقال

شرعت العديد من دول العالم مرحلة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، على أمل كبح جماح الفيروس.

نشر موقع إحصائي عالمي، جردة بالدول العشر الأكثر تطعيما باللقاحات المضادة لفيروس “كورونا المستجد في العالم، نسبة لعدد السكان، فظهر منها أن “جبل طارق” المعروفة كمنطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني، تفوقت على إسرائيل التي كانت دائما في المقدمة، بتطعيم بلغ حتى أمس السبت 38% من عدد السكان البالغين 34 ألفا، أي 12.866 شخصا.

الجردة التي يعكس بياناتها وأرقامها “غرافيك” تظهر فيه دولتان عربيتان، نشرها موقع علمي للبينات، شهير عالميا باسم Our World in Data المتخذ من جامعة أكسفورد البريطانية مقرا، وفيها نجد أن الولايات المتحدة هي الأكثر تطعيما، حيث بلغ عدد من تلقوا اللقاح 22.858.318 شخصا، إلا أنهم يمثلون 7% من سكانها البالغين 331 مليونا على الأقل، لذلك ظهرت بالدرجة السابعة.

أما الدولتان العربيتان، فهما الإمارات التي حلت ثالثة، بتطعيمها حتى أمس 2.864.167 شخصا، هم 29% من سكانها، وعددهم 9 ملايين، فيما نجد البحرين في الدرجة الخامسة، بتطعيمها 169.810 أشخاص، أي 10% من سكانها، وهم مليون و750 ألفا على الأكثر.

    المزيد من الصحة

    فحص السكري - صورة تعبيرية
    خضار يمكن أن تساهم في ضبط نسبة السكر في الدم
    عاملان وراء زيادة الوزن بسرعة بعد سنّ الأربعين
    أمراض الكلى- تعبيرية
    الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحوض الكلوي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    الدولار
    كم بلغ الدولار الأسود اليوم؟
    قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!