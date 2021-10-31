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تعرف على الفئات المحرومة من تناول التمر

31 - أكتوبر - 2021
تمر

تمر

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التمر يعد من أكثر الثمار والأطعمة المحببة التي تحتوي على فوائد صحية كبيرة وقيمة غذائية عالية وتمد الجسم بالطاقة والغذاء، وهو من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها.

ورغم فوائده المتعددة، إلا أن أنه يوجد ضرر لبعض الفئات من تناوله.

دعت أخصائية التغذية، ألينا ستيبانوفا، عددا من الفئات إلى التقليل من تناول التمور أو الامتناع عن تناولها نهائيا.

وقالت خبيرة التغذية، إن التمر يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر وبالتالي يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، ومرض السكري التقليل أو الامتناع من تناوله.

كذلك من الضروري بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ في البطن، أي يقللوا من تناول التمر.

كما نصحت بأنه من المهم عند التسوق واختيار التمر الانتباه إلى مظهر هذا المنتوج، وتجنب شراء التمر الذي يلمع لأنه يحتوي على “جلوكوز إضافي وثاني أكسيد الكبريت”.

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