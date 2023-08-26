تعرف على الفوائد الصحية المذهلة للجزر

عندما كنت طفلاً، ربما سمعت أن الجزر مفيد لعينيك، هذا صحيح، لكن فوائد الجزر لا تتوقف عند هذا الحد.

ووفقاً لموقع “health” فيما يلي بعض الامتيازات الأخرى المفيدة لك:

1 الجزر يعزز الرؤية الصحية

يمكن لجزرة واحدة كبيرة فقط بمقدار كوب واحد أن توفر 100% من الهدف اليومي لفيتامين A، وقد تساعد هذه العناصر الغذائية المهمة التي تعمل كمضاد للأكسدة واقي للخلايا في الحماية من السرطان، والضمور البقعي المرتبط بالعمر، والحصبة. حيث يمكن أن يؤدي نقص فيتامين A إلى حالة تسمى جفاف الملتحمة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالرؤية الطبيعية وتؤدي إلى العمى الليلي.

يأتي فيتامين A الذي تحصل عليه من الجزر من اثنين من الكاروتينات تسمى ألفا كاروتين وبيتا كاروتين، لكن هذه ليست العناصر الغذائية الوحيدة الموجودة في الجزر والتي تعتبر مهمة للرؤية، تعمل مضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين الموجودة في الجزر أيضًا على تعزيز صحة العين، هذين المركبين الطبيعيين يحميان الشبكية والعدسة.

2 الجزر يوازن نسبة السكر في الدم

على الرغم من أنه من المعروف أن الجزر يحتوي على نسبة أعلى من السكر مقارنة بالخضروات الأخرى، إلا أنه يمتلك خصائص مضادة لمرض السكري، وهو ما ورد في مراجعة نشرت في مجلة علوم الغذاء والتغذية. تشير المراجعة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الكاروتينات – الصبغات التي تعطي الجزر لونه البرتقالي – لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم ومستويات أعلى من الأنسولين أثناء الصيام. وهذا يشير إلى أن الكاروتينات قد تساعد في إدارة مرض السكري

ثبت أن الألياف القابلة للذوبان في الجزر تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والأنسولين بعد تناول الطعام. كما أن الجزر النيئ أو المطبوخ قليلاً يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يساعده على توفير إمدادات ثابتة من الطاقة

3 الجزر رائع لإدارة الوزن

بالإضافة إلى الألياف التي يوفرها الجزر، فهو مملوء بالماء، فالجزرة تحتوي في الواقع على 88٪ ماء. هذا المزيج يعزز الشبع.

وبالمقارنة مع الخضروات الأخرى، ارتبط الجزر أيضًا بانخفاض مؤشر كتلة الجسم وانخفاض معدلات السمنة، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutrients عام 2021.

4 قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

تم ربط مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والقولون والمستقيم والبروستاتا وسرطان الدم. وقد وجد أن مضاد الأكسدة الكاروتينويد المسمى بيتا كاروتين يرتبط بمعدل منخفض من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم.

يحتوي الجزر أيضًا على كاروتينويد آخر يسمى اللايكوبين. يتمتع الليكوبين بالقدرة على مكافحة السرطان، مثل سرطان المعدة والبروستاتا والرئة والثدي، وقد يرتبط أيضًا بصحة الأوعية الدموية والوقاية من اضطرابات القلب والأوعية الدموية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022.

5 يساعد الجزر في تنظيم ضغط الدم

يلعب البوتاسيوم الموجود في الجزر دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم. حيث يوازن هذا المعدن مستويات الصوديوم ويساعد على إخراج الصوديوم الزائد والسوائل من الجسم، مما يزيل الضغط عن القلب. وهذا أيضًا يجعل الجزر خيارًا جيدًا إذا كنت تريد التخلص من الانتفاخ بعد تناول الكثير من الأطعمة المالحة.

وجد بحث من التحليل التلوي لعام 2020 المنشور في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن الجزر، من بين عدد قليل من الفواكه والخضروات الأخرى، كان له بعض من أعظم الفوائد على صحة القلب والأوعية الدموية.

6 قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

ذكرت إحدى المقالات المراجعة المنشورة في مجلة Foods في عام 2019 أن المركبات الفينولية الموجودة في الجزر لديها القدرة على تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية. تتمتع هذه المركبات بخصائص مضادة للأكسدة، والتي تساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر والكوليسترول الطبيعية في الدم.

7 الجزر يدعم مناعتك

ذكرت مقالة عام 2019 المنشورة في مجلة Foods أيضًا اثنين من الفيتامينات الموجودة في الجزر المفيدة لجهاز المناعة: فيتامين C وفيتامين A. حيث يساعد فيتامين C الموجود في الجزر في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

كما يدعم فيتامين A جهاز المناعة من خلال لعب دور مهم في تكوين الأغشية المخاطية وحمايتها. تعمل الأغشية المخاطية كحواجز لمنع الجراثيم من دخول الجسم. وهي تشكل بطانة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي.

8 قد يعزز صحة الدماغ

ثبت أن المركبات الطبيعية الموجودة في الجزر تعمل كمضادات للالتهابات. إن أحد هذه العناصر هو اللوتين – وهو نفس مضادات الأكسدة التي تحمي شبكية العين من الضمور البقعي – وقد يكون له دور في وظائف المخ أيضًا. تشير دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Nutrients إلى أن اللوتين له تأثيرات مفيدة على صحة الدماغ لدى كبار السن الأصحاء.