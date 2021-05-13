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تعرف على الوقت المثالي للاستحمام

13 - مايو - 2021
الاستحمام - تعبيرية

الاستحمام - تعبيرية

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لطالما كان بحث الكثير من الأشخاص عن فوائد الاستحمام بالماء الباردة أو الساخنة، ولكن لم يتم الانتباه لشئ آخر وهو الموعد الأفضل للاستحمام.

يرى طبيب التجميل، ريكهي تايلور، إن الوقت الذي تتم فيه عملية الاستحمام يلعب دورا حاسما في الفائدة الناتجة عن هذه العملية لصحة جسم الإنسان.

وبحسب الخبير، يتم تطهير الجلد من الأوساخ والجراثيم والعرق بفضل الاستحمام قبل النوم.

ونقلت الصحيفة البريطانية إكسبرس عن الطبيب: “عند الاستحمام في المساء، تقوم بتنظيف بشرتك قبل الذهاب إلى الفراش، مما يسمح لها بالتجدد بشكل صحيح بين ليلة وضحاها”.

وأضافت أن تنظيف بشرتك قبل النوم سيساعد على منع انسداد المسام ومنع ظهور حب الشباب.

كما تم التذكير بالفوائد الصحية الأخرى للاستحمام قبل النوم. على وجه الخصوص، يؤدي الاستحمام إلى تحسين نوعية النوم.

توصل العلماء الأمريكيون إلى هذا الاستنتاج بعد إجراء دراسة مماثلة.

قام باحثون في مركز يوتا للعلوم الصحية في هيوستن وجامعات جنوب كاليفورنيا ويوتا بمراجعة 5322 دراسة لجودة النوم، ووجدوا أن الأشخاص الذين يستحمون قبل النوم بساعة إلى ساعتين يمكن أن يساعدوا في تنظيم إيقاع الجسم الطبيعي اليومي. النوم الجيد ليلاً مهم بشكل خاص لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

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