تعرف على خطورة "القنطور" النوع الفرعي الجديد لـ "كوفيد-19"

عادت إصابات كورونا للارتفاع من جديد في الفترة الأخيرة جراء تفشي متحورات جديدة للفيروس، وأوضح الأكاديمي سيرغي نيتيسوف، مدير مختبر التكنولوجيا النانوية الحيوية والأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة نوفوسيبيرسك، مدى خطورة النوع الفرعي “القنطور” لـ “كوفيد-19”.

ويشير العالم في مقابلة تلفزيونية، إلى أن المقصود هنا نوع فرعي لمتحور “أوميكرون”، الذي كما يبدو ينتقل أسرع من سابقه. ومع ذلك نأمل أنه أضعف منه.

ويضيف، كانت طفرات “ألفا” و”بيتا” و”غاما” و “دلتا” تمثل تطورا لنسخة ووهان الأصلية، التي انتشرت في أنحاء العالم. لذلك يجب أن نواجه “القنطور” بنفس الإجراءات التي واجهنا فيها الطفرات المتغيرات السابقة.

ووفقا له، ضمن مجموعة الخطر الأشخاص الذين أعمارهم فوق 60 عاما، ومن يعاني من مرض السكري بنوعيه الأول والثاني وكذلك الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء ويتناولون الأدوية اللازمة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وكذلك الذين لم يطعموا أو لم يصابوا بالمرض. لذلك يوصي بضرورة التطعيم وكذلك تجنب الأماكن العامة وارتداء الكمامات.

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع “مستويات مرتفعة” من إصابات كوفيد-19 هذا الصيف في أوروبا، ودعت لمراقبة الفيروس عن كثب بعدما تضاعف عدد الحالات اليومية ثلاث مرات منذ شهر.

وقال مدير الفرع الأوروبي في المنظمة هانز كلوغ “مع قيام الدول في جميع أنحاء أوروبا برفع الإجراءات الاجتماعية التي كانت مفروضة سينتشر الفيروس بمستويات عالية خلال الصيف”.

وقال في بيان مكتوب لوكالة فرانس برس “الفيروس لن يختفي لمجرد توقف الدول عن مراقبته.. لا يزال يصيب الأفراد ويستمر في التحول ولا يزال فتاكا”.

وجراء المتحور الفرعي Omicron BA.5، اقترب عدد الحالات في الدول الخمسين من منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية من 500 ألف يوميا هذا الأسبوع، بعدما كان نحو 150 ألفا يوميا نهاية مايو، وفقا للبيانات العامة للمنظمة.