تعرف على فوائد الفراولة لتحسين صحة القلب والدماغ

تعتبر الفراولة أو كما تسمى في بعض البلدان “الفريز” من الفواكه المحببة لدى الكبار والصغار بفضل شكلها ولونها المميز ونكهتها ورائحتها الشهية.

كما تعرف الفراولة بأنها من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن ويشار دائما إلى دورها في الحميات الغذائية التي تهدف إلى إنقاص الوزن وأيضا في مكافحة السرطان.

وقد كشفت دراسة جديدة قُدمت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية أن تناول الفراولة يوميا يرتبط بتحسين الوظائف الإدراكية وخفض ضغط الدم.

أُجريت الدراسة في جامعة ولاية سان دييغو بالولايات المتحدة وتستند إلى الأبحاث السابقة التي توضح الفوائد الصحية للفراولة التي تنعكس على صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والوظائف المعرفية.

وأجريت الدراسة المزدوجة على 35 من الرجال والنساء الأصحاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 66 و 78 عاما. واستهلك المشاركون ما يعادل حصتين من الفراولة يوميا لمدة ثمانية أسابيع.

بعد تناول الفراولة، زادت سرعة المعالجة المعرفية بنسبة 5.2 في المائة، وانخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 3.6 في المائة، وزادت القدرة الكلية المضادة للأكسدة بشكل ملحوظ بنسبة 10.2 في المائة وانخفض محيط الخصر بنسبة 1.1 في المائة، بحسب ما نشره موقع (ساتيك ديلي) الأمريكي.

غنية بالعناصر الغذائية

وتعد الفراولة مصدرا غنيا للمركبات النشطة بيولوجيا وتوفر العديد من العناصر الغذائية الصحية للقلب، بما في ذلك حمض الفوليك والبوتاسيوم والألياف والفيتوستيرول والبوليفينول. وقد أثبتت التجارب السريرية السابقة وجود صلة بين استهلاك الفراولة والعلامات المحسنة لصحة القلب والأوعية الدموية، مثل انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار، وكذلك انخفاض ضغط الدم، بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

وقالت شيرين هوشماند، الأستاذة في كلية التمارين الرياضية وعلوم التغذية في جامعة سان دييغو والباحثة الرئيسية في الدراسة: “توضح هذه الدراسة أن تناول الفراولة قد يعزز الوظيفة الإدراكية ويقلل عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم”. وأضافت” إجراء تغيير بسيط في النظام الغذائي، مثل إضافة الفراولة إلى النظام الغذائي اليومي، قد يحسن هذه النتائج خصوصا لدى كبار السن.”

كما تم اكتشاف رابط قوي بين استهلاك الفراولة وصحة الدماغ وانخفاض خطر الإصابة بألزهايمر.