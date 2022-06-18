تعرف على فوائد زيت البروكلي للبشرة

يتم استخراج زيت البروكلي الثمين من بذور البروكلي الصغيرة، والبذرة نفسها غير صالحة للأكل ، لكن زيتها المضغوط ومستخلصه غنيان بمضادات الأكسدة المهدئة.

ويحتوي زيت بذور البروكلي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المهدئة للبشرة مثل أوميجا 6 و 9. توفر هذه العناصر الغذائية ترطيبًا مكثفًا دون انسداد المسام ، كما تهدئ البشرة المتهيجة والمجهدة، وذلك بحسب موقع votary.

ويتم امتصاص زيت بذور البروكلي بسرعة وسهولة، ويعمل على حبس الرطوبة للحفاظ على ترطيب البشرة ومرونتها.

وزيت بذور البروكلي هو زيت خفيف الوزن للغاية ولكنه مهدئ ومثالي لأنواع البشرة الحساسة أو أي شخص لديه حاجز جلدي ضعيف، مرطب ومغذي، يمكن استخدامه حتى على أكثر أنواع البشرة حساسية فهو من أخف الزيوت على البشرة.

ينتمي البروكلي إلى عائلة الخضروات الصليبية، مثل: الزهرة، والملفوف، واللفت، والجرجير.

وقد أطلق عليه الغذاء الخارق بفضل ما يحمله من قيمة غذائية عالية وسعرات حرارية قليلة أضافت إليه فوائد عظيمة تعود على الجسم، وهذا ما جعل المختصين يدعون إلى أهمية دمجه ضمن النظام الغذائي الصحي.

لطالما ارتبط استهلاك الخضروات والفواكه بانتظام بخفض العديد من المخاطر الصحية، وقد أشارت العديد من الدراسات أن استهلاك بعض الأطعمة النباتية، مثل: البروكلي قد يقلل من خطر الإصابة بالسمنة، والسكري، وأمراض القلب، وخطر الوفاة بشكل عام.