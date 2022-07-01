تعرف على فوائد واسماء "الحلاوة" حول العالم

الحلاوة الطحينية من الأطعمة التي يعشقها الكثير حول العالم، وهي في الأصل عبارة عن خليط من طحين السمسم والسكر، وتعرف الحلاوة الطحينية في جميع أنحاء العالم باختلاف مسمياتها فمصر والشام يطلقون عليها “الحلاوة الطحينية” أما المغرب فيطلقون عليها “الحلوى الشامية”، ويطلق عليها دول الخليج بـ”الرهش”.

وأصبحت موجودة في روسيا بكثرة ويطلقون عليها خالفا، وقالت رئيسة قسم المركز الصحي في مدينة سارانسك في روسيا، الدكتورة إيلينا تيموشكينا:”إن الحلاوة الطحينية تحتوي على فيتامينات مهمة جدا للجسم وهي A و E و B، كما أنها تؤثر على حالة الأظافر والجلد والشعر”، وذلك بحسب صحيفة “نيفسكي نوفوستي” الروسية.

وأضافت تيموشينكا: “كما أنها تحتوي على فيتامين D الذي يقوي العضلات والجهاز الهيكلي، وأوصت تيموشينكا الرياضيين بتناول الحلاوة الطحينية لأنها تساعد في الحفاظ على الشباب والصحة والجمال، بالإضافة إلى مذاقها الحلو، تحتوي الحلاوة الطحينية على فيتامينات مهمة لجسم الإنسان، فزيت السمسم الذي تتكون منه الطحينة يحتوي على 20% بروتينات عالية الجودة، و50% دهون غير ضارة وكالسيوم وحديد وفيتامينات ب1 و ب2 وفيتامين د”.

وتحتوي الحلاوة الطحينية على العديد من الفوائد منها، مصدر طاقة للجسم، فهي تزيد من قوة العضلات، وتساعد على تنشط الحلاوة الخلايا والأنسجة، وتزيد من فعالية وظائفها.

وتزيد الحلاوة من وقاية الجسم من أمراض السرطان والقلب والشيخوخة المبكرة، وتقي من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وتحمي الحلاوة جسم الانسان من سرطان الجلد والقولون، وتنشط وظائف القناة سرطان الجلد والقولون، وتنشط وظائف القناة الهضمية.

وتساعد الحلاوة على الهضم، والتخلص من الإمساك، وتقضي الحلاوة على الديدان الموجودة في الأمعاء، وتساعد على تقوية المناعة.