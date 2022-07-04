الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعرف على كيفية استخدام الحلبة بشكل صحيح لفقدان الوزن

منذ 18 دقيقة
عشبة الحلبة- تعبيرية

عشبة الحلبة- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

بالنسبة لمراقبي الوزن، يعد نقع ملعقة من بذور الحلبة في ​​الماء وشربها على معدة فارغة طريقة رائعة لتقليص السنتيمترات الإضافية من محيط الخصر، وشرب هذا على معدة فارغة يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويعزز الهضم وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن.

وفقا لموقع ” webmd”، فإن هذه البذور الصفراء زاهية اللون مع نكهة فريدة والكثير من العناصر الغذائية، تغذي الجسم بالنحاس والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم وحمض الفوليك والريبوفلافين والألياف الغذائية وفيتامين أ ، ج ، ك و B6.

ما هي الفوائد الصحية الأخرى للشرب مياه الحلبة؟
تخفف من تشنجات الحيض:

الخصائص المضادة للالتهابات لبذور الحلبة تساعد في إدارة تقلصات الدورة الشهرية بشكل أفضل وتقليل المضاعفات الأخرى المرتبطة بها مثل عدم انتظامها أو الألم.

إدارة سكر الدم:

بذور الحلبة رائعة لإدارة مرض السكري، ويمكن أن يساعد شرب مياه الحلبة في ​​تحسين حساسية الأنسولين للتحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

فوائده للبشرة:

يساعد ماء الحلبة على تحسين جودة البشرة عن طريق طرد السموم وتعزيز عملية الهضم، هذه البذور هي مصادر غنية بفيتامين C و K وبالتالي تساعد في علاج مشاكل البشرة مثل الهالات السوداء والبثور.

تعزيز إنتاج حليب الثدي:

شرب ماء الحلبة يمكن أن يعزز إنتاج حليب الثدي. يُعزى هذا التأثير إلى الاستروجين النباتي الذي يمكنه أيضًا تحسين صحة الطفل أيضًا.

    المزيد من الصحة

    الاهتمام بتنظيف الاسنان ضروري لصحة الجسم أيضاً
    اليكم أسوأ 7 أطعمة لأسنان الأطفال.. ابرزها الحمضيات
    فاكهة الاناناس
    هل تعد الاناناس آمنة لمرض السكري؟
    تجديد خلايا البشرة
    للحصول على بشرة متوهجة.. اليكم 7 أنواع من الخضروات والفواكه يجب تناولها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة