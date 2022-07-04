تعرف على كيفية استخدام الحلبة بشكل صحيح لفقدان الوزن

بالنسبة لمراقبي الوزن، يعد نقع ملعقة من بذور الحلبة في ​​الماء وشربها على معدة فارغة طريقة رائعة لتقليص السنتيمترات الإضافية من محيط الخصر، وشرب هذا على معدة فارغة يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويعزز الهضم وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن.

وفقا لموقع ” webmd”، فإن هذه البذور الصفراء زاهية اللون مع نكهة فريدة والكثير من العناصر الغذائية، تغذي الجسم بالنحاس والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم وحمض الفوليك والريبوفلافين والألياف الغذائية وفيتامين أ ، ج ، ك و B6.

ما هي الفوائد الصحية الأخرى للشرب مياه الحلبة؟

تخفف من تشنجات الحيض:

الخصائص المضادة للالتهابات لبذور الحلبة تساعد في إدارة تقلصات الدورة الشهرية بشكل أفضل وتقليل المضاعفات الأخرى المرتبطة بها مثل عدم انتظامها أو الألم.

إدارة سكر الدم:

بذور الحلبة رائعة لإدارة مرض السكري، ويمكن أن يساعد شرب مياه الحلبة في ​​تحسين حساسية الأنسولين للتحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

فوائده للبشرة:

يساعد ماء الحلبة على تحسين جودة البشرة عن طريق طرد السموم وتعزيز عملية الهضم، هذه البذور هي مصادر غنية بفيتامين C و K وبالتالي تساعد في علاج مشاكل البشرة مثل الهالات السوداء والبثور.

تعزيز إنتاج حليب الثدي:

شرب ماء الحلبة يمكن أن يعزز إنتاج حليب الثدي. يُعزى هذا التأثير إلى الاستروجين النباتي الذي يمكنه أيضًا تحسين صحة الطفل أيضًا.