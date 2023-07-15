تعرف على مخاطر التمر الهندي الصحية

يساعد التمر الهندي في تقليل خطر الإصابة بمضاعفات القلب، كما تساعد الألياف الموجودة في التمر الهندي في خفض نسبة الكوليسترول في الجسم ، وتنظيم معدلات الدم وكذلك نسبة السكر في الدم.

الآثار الجانبية المحتملة

التمر الهندي هو في الأساس مميع للدم ويساعد في خفض ضغط الدم ، ولكن في حالة وقوع حادث أو إصابة قد يتم فقدان المزيد من الدم.

التمر الهندي ، عند استهلاكه الزائد ، يمكن أن يسبب تآكل مينا الأسنان ، لأنه فاكهة حمضية للغاية ، واضطرابات الجهاز الهضمي.

يمكن أن يتسبب التمر الهندي في نقص السكر في الدم لدى مرضى السكري الذين يستهلكون هذه الفاكهة مع الأدوية.

لا ينصح باستهلاك التمر الهندي للأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم والأسبرين والعوامل المضادة للصفيحات والجنكة بيلوبا لأنها قد تزيد من خطر النزيف.

لذلك يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية لتنظيم السكر استشارة الطبيب قبل تناول التمر الهندي.