السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعرف على مخاطر التمر الهندي الصحية

منذ 7 دقائق
التمر الهندي

التمر الهندي

A A A
طباعة المقال

يساعد التمر الهندي في تقليل خطر الإصابة بمضاعفات القلب، كما تساعد الألياف الموجودة في التمر الهندي في خفض نسبة الكوليسترول في الجسم ، وتنظيم معدلات الدم وكذلك نسبة السكر في الدم.

الآثار الجانبية المحتملة

التمر الهندي هو في الأساس مميع للدم ويساعد في خفض ضغط الدم ، ولكن في حالة وقوع حادث أو إصابة قد يتم فقدان المزيد من الدم.

التمر الهندي ، عند استهلاكه الزائد ، يمكن أن يسبب تآكل مينا الأسنان ، لأنه فاكهة حمضية للغاية ، واضطرابات الجهاز الهضمي.

يمكن أن يتسبب التمر الهندي في نقص السكر في الدم لدى مرضى السكري الذين يستهلكون هذه الفاكهة مع الأدوية.

لا ينصح باستهلاك التمر الهندي للأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم والأسبرين والعوامل المضادة للصفيحات والجنكة بيلوبا لأنها قد تزيد من خطر النزيف.

لذلك يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية لتنظيم السكر استشارة الطبيب قبل تناول التمر الهندي.

    المزيد من الصحة

    الشاي الأسود
    3 فوائد "هامة" يمنحها الشاي الأسود لصحتنا
    فحص السكري - تعبيرية
    زهرة تخفض مستوى السكر في الدم
    العناية بالشعر - تعبيرية
    وسيلة سهلة وفعّالة.. 3 استعمالات للملح كعلاج لمشكلة الشعر الدهني

    الأكثر قراءة

    شاحن هاتف - تعبيرية
    عادة خطيرة.. "شاحن هاتف" يُنهي حياة أسرة بأكملها
    ميسي ووالده
    بالفيديو: نجاة ميسي من حادث خطير.. ودعواتٌ لتوظيف فريق حماية
    فيديو.. حادث سير مروع في زحلة يوقع أكثر من 20 جريحاً