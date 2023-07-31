الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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تعرف على مخاطر الجلوس لفترات طويلة

منذ 6 دقائق
الجلوس لفترات طويلة يسبب أمراضا خطيرة

الجلوس لفترات طويلة يسبب أمراضا خطيرة

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لا شك أن بعض المهن تتطلب الجلوس لفترات طويلة، دون الإلمام بالمخاطر التي قد تنجم عن الجلوس لفترات طويلة دون تحرك.

حذر معهد السلامة المهنية الألماني من خطورة الجلوس لفترات طويلة على الصحة، حيث إنه يرفع خطر الإصابة بمشاكل في الظهر والرقبة والرأس.

وأضاف المعهد أن الجلوس لفترات طويلة يرفع أيضاً خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وما يترتب عليها من عواقب وخيمة، كما أنه يرفع خطر الإصابة بالبدانة، ومن ثم داء السكري.

ولمواجهة هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الأشخاص، الذين تتطلب طبيعة عملهم الجلوس لفترات طويلة، تغيير وضعية الجلوس والنهوض وممارسة تمارين الإطالة من وقت إلى آخر، مع مراعاة دمج الأنشطة الحركية في يوم العمل كصعود الدرج بدلاً من ركوب المصعد.

ومن المهم أيضاً أن تكون وضعية الجلوس سليمة، حيث ينبغي أن تكون المقعدة في مستوى ارتفاع الركبة، مع مراعاة أن تكون الأقدام مستقرة على الأرض، وأن تشكل الفخذ والساق زاوية قائمة قدر المستطاع، وكذلك ينبغي أن يشكل العضد والساعد زاوية قائمة قدر المستطاع، على أن يكون الظهر مستقراً على مسند الظهر.

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