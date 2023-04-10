تعرف عليها.. 8 فوائد علمية لتناول التفاح

يمكن أن يفيد تناول التفاح مفيد لكافة أجزاء الجسم تقريبًا، ما يعني أن تناول تفاحة يوميًا قد يساعد حقًا في إبعاد الطبيب، التفاح مليء بالعناصر الغذائية المفيدة، وهو غني بالألياف بشكل خاص مقارنة ببعض الفواكه الأخرى، نظرًا لمزيجها الفريد من الفيتامينات والمعادن والمركبات والعناصر الغذائية، تم العثور على التفاح للمساعدة في أشياء مثل إدارة الوزن وخطر الإصابة بمرض السكري وصحة الدماغ والقلب وحتى صحة الأسنان، وفقًا لما نشره موقع “eatthis”.

8 فوائد التفاح المدعومة علميًا

إنقاص الوزن

وفقًا لتقرير نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، وجد أن تناول التفاح الكامل يساعد في تقليل الشهية، يمكن أن يساعد انخفاض الشهية في التحكم في الوزن لأنه إذا كنت تشعر بالشبع ، فمن المحتمل أن تستهلك سعرات حرارية أقل.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Food & Function ، فإن تناول التفاح أو الكمثرى كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 – ما يصل إلى 18٪ من الانخفاض على وجه الدقة ، بل حتى تناول حصة واحدة فقط من التفاح أو الكمثرى أسبوعيًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 3٪.

دعم صحة الدماغ

يحتوي التفاح على نوع معين من مادة البوليفينول تسمى كيرسيتين ، وهي صبغة توجد في العديد من أنواع الفاكهة والخضروات الأخرى ، يمكن أن يساعد كيرسيتين في العديد من المجالات المتعلقة بصحتك. تم العثور على الكيرسيتين لتأثيرات مضادة للأكسدة ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد جسمك على محاربة أضرار الإجهاد التأكسدي مع تقدمك في العمر.

تحسين صحة القلب

وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع طفيف في مستوى الكوليسترول في الدم والذين يستهلكون تفاحتين يوميًا خفضوا مستوى الكوليسترول الضار ، أو الكوليسترول “الضار” ، وزيادة اتساع الأوعية الدموية لديهم ، مما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب .

خفض ضغط الدم

وجدت دراسة نشرت عام 2020 في التقارير العلمية أن الأطعمة الغنية بالفلافانول ، بما في ذلك التفاح ، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم .

تحسين بكتيريا الأمعاء

وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 نُشرت في Nutrients ، أدى استهلاك أنواع مختلفة من التفاح ، إلى زيادة عدد البكتيريا الشعاعية المفيدة داخل أحشاء الأشخاص الخاضعين للدراسة، تُعرف البكتيريا الشعاعية بأنها أحد المكونات الرئيسية للميكروبات وهي ضرورية لصحة الأمعاء بشكل عام وتناغمها.

حماية صحة الأسنان

وفقًا لدراسة عام 2018 نُشرت في PLoS One ، في حين أن تناول التفاح لا يزيل البلاك من الأسنان ، فإنه يقلل من قابلية بقاء البكتيريا في فم الشخص ، مما يحافظ على صحة بياض الأسنان .

تحسين رائحة النفس

كشفت دراسة نشرت في مجلة Food Science أن تناول تفاحة بعد تناول الثوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من الإنزيمات الموجودة في الثوم التي تعزز رائحة الفم الكريهة.