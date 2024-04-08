تعرّف على أسباب انحراف العمود الفقري لدى الأطفال.. وسبُل العلاج!

قال الدكتور ينس زايفرت إن انحراف العمود ‫الفقري لدى الأطفال هو حالة مرضية تصيب العمود الفقري وتتسبب في اعوجاجه ‫من جهة إلى جهة مع استدارة الفقرات.

‫وأوضح طبيب العظام الألماني أن انحراف العمود الفقري لدى الأطفال ليس ‫له سبب في الغالب، إلا أنه قد يرجع في بعض الحالات إلى العامل الوراثي.

‫أمراض العضلات والأعصاب

‫وفي بعض الحالات قد يرجع انحراف العمود الفقري لدى الأطفال إلى أمراض ‫العضلات مثل أمراض ضعف العضلات الوراثية، كما أنه قد يرجع إلى تصلب ‫المفاصل الخلقي.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي تلفيات الجهاز العصبي إلى انحراف العمود ‫الفقري أيضا مثل التهاب النخاع الشوكي الفيروسي وضمور العضلات الشوكي ‫والشلل الدماغي والشلل العضلي.

‫الأعراض

‫ويمكن الاستدلال على انحراف العمود الفقري من خلال ملاحظة بعض الأعراض ‫مثل اختلاف ارتفاع الكتفين، واتخاذ العمود الفقري شكل حرف S (إس) وميلان ‫الحوض وميلان الرأس.

‫وتشمل أعراض انحراف العمود الفقري أيضا “حدبة الضلع” الجانبية وآلام ‫الظهر والشد العضلي.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على انحناء العمود ‫الفقري، حيث قد تتعرض الأعضاء الداخلية للالتواء مثل الرئة أو القلب.

‫سبل العلاج

‫ويتم علاج انحراف العمود الفقري تبعا لدرجة الانحناء، التي يتم قياسها ‫بواسطة مقياس الانحناء. وإذا كان الانحناء بمقدار 10 درجات، فيتم علاجه ‫بواسطة العلاج الطبيعي. وإذا كان الانحناء بمقدار 20 درجة، فيتم علاجه ‫من خلال ارتداء مشد العظام، وذلك حتى يكتمل نمو العمود الفقري.

ومن المهم أيضا ممارسة الرياضات، التي تعمل على تقوية عضلات الجذع ‫والظهر مثل السباحة والتسلق.