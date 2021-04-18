الأثنين 6 رمضان 1442 ﻫ - 19 أبريل 2021 |
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تعلموا كيفية استخدام الثوم لإعادة نمو الشعر

منذ 3 ساعات
الثوم

الثوم

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يعتبر الثوم علاجا رخيص الثمن وعالي الفاعلية لعلاج مشكلة تساقط الشعر والتي تسببها الكثير من العوامل.

وبحسب موقع إكسبريس البريطاني، فإن الثوم يعالج تساقط الشعر سواء الناتج عن الصلع الوراثي أو مرض الثعلبة، وغيرها من الأمراض المناعية التي تؤدى إلى تساقط الشعر.

وكشف الموقع أنه يمكن استغلال الثوم لعلاج تساقط الشعر عن طريق استخدامه مباشرة على الرأس أو بالمناطق الخالية من الشعر، حيث يحتوي الثوم على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين C، فيتامين B6، والسيلينيوم حيث تساهم كل من هذه الفيتامينات في تعزيز نمو الشعر، كما يعمل الثوم في حماية الخلايا المنتجة للكيراتين الموجود في فروة الرأس وبصيلات الشعر من الأشعة فوق البنفسجية، مما يعزز من نموه ويجعله صحيا.

ولتحقيق استفادة قصوى من الثوم في هذا الصدد يمكن فرك الثوم على المناطق المصابة بالصلع أو استخدام الزيوت المستخلصة من الثوم.

وأكد الموقع أن مادة السيلينيوم التي يحتويها الثوم هامة

    المصدر :
  • سبوتنيك

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