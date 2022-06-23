تعيق أداءكم الجنسي.. إليكم العادات المسببة للاضطرابات الهرمونية الذكرية

ليست النساء وحدهن اللواتي تتعرّضن للاضطرابات الهرمونية، اذ إنّ العادات الحياتية الخاطئة قد تعرّض الرجال أيضًا لهذه الاضطرابات التي تعيق نشاطهم الجنسي والعديد من جوانب حياتهم.

الاضطرابات الجنسية أو اضطرابات الخصوبة لا ترتبط بأي حال من الأحوال بذكورة المرء، لذا من المهم كسر المحرمات حول هذه القضايا والسماح للرجال بالتحدث وطلب المساعدة فيما يتعلق بصحتهم الجنسية والإنجابية.

ويؤثر العقم على واحد من كل 6 إلى 7 أزواج، وللأسف لا يمكن علاجه إلا في حالات قليلة وأيضا في حدود قليلة فقط، فكيف يمكن للرجال رفع مستوى الخصوبة لديهم؟

عادات تؤثر في الأداء الجنسي للرجال

قالت الدكتورة سوميا تريباثي، دكتوراه في الطب، إن هناك العديد من العادات السلبية التي تؤثر على الأداء الجنسي للرجال التي يجب تجنبها.

ونقل موقع hindustantimes عن تريباثي بعض العادات الخاطئة التي يجب على الرجال تجنبها في نمط حياتهم، وتشمل:

1- السمنة

تحمل بعض الكيلوجرامات الزائدة دائمًا خطرًا على الذكور المصابين بالعقم، وسواء كنت تعاني من نقص الوزن أو زيادة الوزن فقد يؤثر ذلك على مستويات هرمون التستوستيرون في المستقبل ويمكن أن يغير بنية الخلايا الجرثومية.

2- الكحول

يؤثر الكحول بشكل مباشر على خصوبة الرجال، إذ يقلل من الرغبة الجنسية ويخفض مستويات هرمون التستوستيرون مما يؤثر بدوره على جودة الحيوانات المنوية.

3- التدخين

لجميع المدخنين، اذهب وتفقد عدد الحيوانات المنوية لديك، إذ دائمًا ما يكون لدى غير المدخن عدد حيوانات منوية أكثر من المدخن، وأيضا يسبب التدخين ضعف الانتصاب وسرعة القذف عند الرجال.

4- تعاطي الأدوية والمخدرات

قد يكون استخدام الأدوية بدون وصفة طبية أو بدون استشارة الطبيب أمرًا خطيرًا، فهناك بعض الأدوية التي لها تأثير سلبي على الرجال أو آثار جانبية مثل أنها قد تقلل من إنتاج الحيوانات المنوية.

وبالمثل يؤثر تعاطي المخدرات على خصوبة الرجل ويقلل من إنتاج الحيوانات المنوية.

5- الإجهاد ونمط الحياة

يواجه معظم الرجال مشاكل مثل نمط الحياة المستقرة وعدم ممارسة الرياضة وضغوط العمل والوجبات السريعة وقلة النوم، وكلها عادات غير صحية تؤثر على الرفاهية العامة للرجال، وبالتبعية صحته الجنسية وخصوبته.

نصائح لتحسين الأداء الجنسي للرجال

قال الدكتور “سانجاي كالرا”، أخصائي الغدد الصماء، إن هناك العديد من العادات السلبية التي تؤثر على الأداء الجنسي للرجال التي يجب تجنبها.

وقدم كالرا بعض النصائح التي تساعد الرجال على تحسين وظائفهم الجنسية والإنجابية، وتشمل:

1- حل القضايا المتعلقة بالتوتر

التوتر والقلق يساهمان في المشاكل الجنسية ويجب على الرجال معالجة مثل هذه القضايا لتقليل التأثير على جودة الحيوانات المنوية وكذلك الرغبة الجنسية.

2- إضافة مضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي

الإجهاد التأكسدي الناتج عن عوامل مثل التلوث ودخان السجائر والنظام الغذائي الغني بالسكر والدهون يمكن أن يكون له تأثير سلبي على إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها.

ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في معالجة الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة، واستعادة صحة السائل المنوي.

وتحتوي الأطعمة مثل الخضار الورقية والتوت والفواكه الحمضية والزيتون والطماطم على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد.

3- دعم نظامك الغذائي بالمكملات

من المهم سد الفجوات الغذائية بالمكملات مثل الإنزيم 10 الذي أظهر زيادة كبيرة في حركة الحيوانات المنوية وعددها وتحسين معدل الخصوبة.

ويمكنك أيضًا إضافة الليمون إلى نظامك الغذائي ما يزيل الخلل الوظيفي للذكور والضيق.

4- تجنب التدخين والشرب المفرط

وجدت الدراسات التي أجريت على التدخين ونوعية السائل المنوي أن التدخين يؤثر على العديد من جوانب صحة الحيوانات المنوية، بما في ذلك انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وانخفاض حركية الحيوانات المنوية (قدرة الحيوانات المنوية على السباحة)، وشكل الحيوانات المنوية.

ووجدت دراسة أجريت على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي الكحول أن 12٪ فقط من الرجال لديهم صحة ونطاف طبيعية تمامًا، مقارنة بـ 37٪ من غير المدخنين وغير المدمنين على الكحول.

5- أسلوب حياة صحي شامل

يساعد النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني وإدارة الإجهاد ونمط النوم على تحسين الرغبة الجنسية وكذلك جودة الحيوانات المنوية.