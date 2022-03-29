تغذية كبار السن قبل رمضان.. اليكم بعض النصائح

التغذية من الأشياء المهمة فى حياة كل إنسان ولها تأثير كبير خاصة على كبار السن، لأن غالبية المسنين يعانون من بعض الأمراض المزمنة.

ويعتبر اختيار الغذاء الصحى من الأشياء الهامة التى يجب أن يحرص عليها الجميع، ويزداد الأمر أهمية مع التقدم فى العمر، حيث يتغير جسمك خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من العمر، ويحتاج لكافة العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، وهناك مجموعة من النصائح الغذائية التى يجب أن يتبعها كبار السن، نتعرف عليها، وذلك حسب ما ذكره وقع “NIH”.

نصائح سلمية لتغذية كبار السن من أبرزها:

1- الحرص على أن يكون الطعام صحي متوازن يحتوي على فيتامينات، بروتينات، كالسيوم، حديد بوتاسيوم، وغيرها من العناصر الغذائية الهامة للجسم.

2-تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية لأنها تحسن عملية الهضم وتقي من التعرض للإمساك أو الإسهال وحدوث أي مشاكل في الهضم.

3-الحرص على تناول وجبات غذائية خفيفة ما بين وجبة الإفطار والسحور.

4-تناول مقدار كاف من السوائل لتعويض ما يحتاجه جسم الصائم، بحيث لا يقل مقدار السوائل عن 3 لتر في اليوم.

5-ينبغي أن تتضمن وجبة الإفطار والسحور سعرات حرارية لكي يحصل المسن على ما يحتاج من الطاقة.

6-لا يفضل الإكثار من تناول الأطعمة البقولية بشكل زائد لأنها تؤدي إلى عسر الهضم.

7-تقليل وضع التوابل والملح بقدر الإمكان في الأطعمة، لأنها قد تؤثر على معدل ضغط الدم عند المسن.

8-ضرورة تقديم أطعمة لينة سهلة في الهضم والمضغ للصائم، خاصة أن أغلب المسنين يعانون من مشاكل في الأسنان.

9-الحرص على تقديم أطعمة للمسن تحتوي على فيتامين ب 12 وهي متوفرة في لحم البقر، البيض، التونا وغيرها.

10-شرب مقدار كافي من السوائل والماء لعدم الشعور بالعطش في ساعات الصيام.

11- الامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، لأنها مدرة للبول وتؤدي إلى جفاف الجسم، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى الأرق وعدم القدرة على النوم.