تفاصيل مرعبة لما حدث مع مريض بـ "الفطر الأسود" في مصر!

لا زالت وزارة الصحة والسكان المصرية مستمرة حتى اليوم في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لاتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية كالفطر الاسود الذي سجل بعض الإصابات داخل مصر.

ولا يزال الغموض يكتنف وباء الفطر الأسود وطريقة انتشاره والأعراض التي تظهر على المصابين فيه، ولكن في جديد الحالات، فقد كشفت سيدة مصرية تفاصيل تسلل الفطر لجسد زوجها بعد تعافيه من فيروس كورونا وتسببه في إجراء جراحة لإزالة عينه وفكه.

وروت السيدة جيهان ربيع تفاصيل إصابة زوجها أحمد شحاتة، البالغ من العمر 50 عاما، بالفطر لـ”العربية.نت”، بأن زوجها كان يعاني من مرض كورونا وتعافى من الفيروس بعد فترة علاج قضاها في المستشفى وعقب عودته للمنزل بأيام بدأت تظهر عليه أعراض أخرى مثل التهابات بالعين والحلق والأنف، مضيفة أن الأطباء اعتقدوا أن هذه الأعراض من تداعيات كورونا.

وذكرت أنه ومع مرور الوقت بدأت الأعراض تزداد وأصبحت الحالة أكثر سوءًا، حيث لاحظت أن عين زوجها تغلق ثم أُغلقت تماما ولم يعد يقوى على الإبصار أو تناول الطعام، مضيفة أن زوجها مريض بالقلب والسكر والضغط ومناعته ضعيفة جدا، ما أدى لتفاقم حالته التي كانوا يعتقدون حتى وقت متأخر أنه لم يتعاف بشكل نهائي من كورونا.

وكشفت أن الحالة ظهرت عليها أعراض أخرى منها تورم الوجه مع نزيف مستمر، وبدأت العين الأخرى تظهر عليها نفس أعراض العين الأولى، ووقتها تأكد الأطباء من إصابته بالفطر الأسود، وطلبوا جراحة عاجلة لإزالة العين الأولى والفك وهو ما حدث، مضيفة أن زوجها يرقد حاليا في العناية المركزة وحالته غير مستقرة.

وأشارت إلى أنه تم أخذ عينة من الأجزاء التي تمت إزالتها لتحليلها وبيان نوع الفطر بها.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنّ المسؤول عن حدوث هذا المرض هو بعض أنواع الفطريات التي تنتمي لعائلة العفنيات، والتي تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب، وهذه الفطريات تسمى بـ”الفطريات المخاطية”.