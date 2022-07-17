تقلبات ضغط الدم.. 7 أسباب هامة قد تعزز هذه المشكلة الصحية

تعتبر مشكلة تذبذب ضغط الدم، وعدم انتظامه قراءاته بين الارتفاع والانخفاض والمستوى الطبيعي إحدى المشاكل الصحية المنتشرة، بحيث يكون الضغط أحياناً ذا قيمة مرتفعة أعلى من 120 على 80 مليمتر زئبق أو أن يكون أقل من هذه القيمة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، تشمل أسباب تقلبات في ضغط الدم الآتي:

1. التعرض للضغط العصبي

يؤدي الضغط العصبي والقلق إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت، كما أن الضغط النفسي يسبب مشاكل في وظائف القلب.

وتفسير هذا أن الجسم يقوم بالاستعداد لمواجهة هذا الضغط فيزداد معدل ضربات القلب وترتفع نسبة السكر وضغط الدم، كما يزداد التنفس في الجسم.

2. الإصابة بمتلازمة المعطف الأبيض

وتعني ارتباط ارتفاع ضغط الدم بزيارة الطبيب، فعند قياسه في المنزل لا يظهر أي ارتفاع وإنما يزداد في العيادة فقط.

وعادةً ما يكون هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم فيما بعد.

3. تناول أنواع من الأدوية

إن تناول بعض أنواع من الأدوية دون وصف الطبيب وبجرعات خاطئة يمكن أن يؤثر على ضغط الدم، حيث أن بعض أنواع الأدوية لها آثار جانبية عديدة ومن ضمنها رفع الضغط.

كما أن أدوية الحساسية ونزلات البرد يمكن أن تزيد من ضغط دمك، بالإضافة إلى أدوية المناعة والأدوية المضادة للالتهابات.

4. التعرض للانفعالات اليومية

سواء الضحك أو الحديث بغضب وعصبية أو ممارسة العلاقة الحميمة أو الرياضة، فكل هذه الأمور من أسباب تقلبات ضغط الدم.

5. تناول بعض الأطعمة والمشروبات

ما تأكله أو تشربه قد يؤثر على نسبة الضغط لديك، فهناك بعض الأطعمة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم، مثل: المخللات، والأطعمة المخمرة، كما أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تزيد الضغط بشكل مؤقت.

6. الإصابة باضطرابات الغدة الكظرية

الغدة الكظرية هي المسؤولة عن إفراز هرمون الألدوستيرون (Aldosterone)، وهو هرمون يتحكم في ضغط الدم، وبالتالي فإن أي خلل في وظائف هذه الغدة سوف يؤثر على هذا الهرمون مما يسبب تغيرات في الضغط.

7. ظهور ورم القواتم (Pheochromocytoma)

هذا الورم النادر يتطور في الغدة الكظرية، ويؤثر على إنتاجها لهرمون الألدوستيرون، مما يسبب ارتفاع مفاجىء في ضغط الدم.

طرق التحكم في ضغط الدم منزليًا

بعد تعرفك على أسباب تقلبات ضغط الدم يمكنك مساعدة جسمك في التحكم بضغط الدم، وذلك من خلال القيام بتغييرات في نمط الحياة تضمن لك الحفاظ على صحتك، وتتمثل في الآتي:

ممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد؛ لأن زيارة الوزن تزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وينصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا.

عادات الأكل الصحية، حيث أن النظام القائم على الحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان قليلة الدسم سيساهم في الحفاظ على معدل ضغط الدم الطبيعي.

تناول كميات أقل من الصوديوم فهو من أبرز أسباب تقلبات ضغط الدم، فيجب تجنب الأطعمة المالحة بصورة كبيرة والتقليل منها قدر المستطاع.

الابتعاد عن مصادر التوتر والبحث عن طرق صحية للتعامل مع الإجهاد اليومي، مثل: ممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس بعمق والتحدث عمّا يزعجك لتخفيف حدة القلق والتوتر.

الإقلاع عن التدخين يفضل طلب مساعدة الطبيب بهذا الأمر؛ لأن التدخين يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة وأبرزها ارتفاع ضغط الدم.

علاج تقلبات ضغط الدم

إذا كانت هذه التقلبات مؤقتة فغالبًا لن تحتاج علاج سوى التوقف عن العادات الخاطئة التي تؤدي لحدوثه، أما إذا كانت اضطرابات ضغط الدم مستمرة فسوف تتطلب الحصول على علاج يصفه الطبيب، ويجب الالتزام بالأدوية في مواعيدها وبالجرعة المحددة.

كما ينصح بمراقبة ضغط الدم بانتظام لمعرفة أي تغيرات تحدث فيه والبدء في علاجها قبل أن تؤثر على الصحة.

مضاعفات تقلبات ضغط الدم

إن تذبذب مستوى ضغط الدم لا يكون مؤشرًا على مشكلة صحية كبيرة في معظم الأحيان، ولكن بالنسبة إلى بعض الأشخاص يمكن أن تكون علامة تحذير لبعض المشكلات المستقبلية، وهي:

1. الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن

وهذا الأمر لا يتطور سريعًا، وغالبًا ما يحدث بشكل تدريجي لذلك فإن رصد ارتفاع ضغط الدم بشكل مستمر سوف يحميك من الإصابة بهذه المشكلة المزمنة.

2. الإصابة بأمراض القلب

إن الأشخاص الذين يصابون بتقلبات في ضغط الدم هم الأكثر عرضة للإصابة بقصور في القلب والسكتة الدماغية.