تقنية جديدة.. قميص يمنع آلام الظهر للعاملين في المكاتب

ربطت الأبحاث ما بين الجلوس لفترات طويلة من الوقت والعديد من المشكلات الصحية، حيث تعد آلام الظهر من أكبر المشاكل التي تواجه الأفراد من كافة المراحل العمرية، ما يجعل أمورًا اعتيادية كالتسوّق، والأعمال المنزلية، وأي عمل آخر، أكثر صعوبة.

ويقضي الكثير وقتًا طويلًا في العمل أو في وقت الفراغ جالسين، وتتطلب العديد من الوظائف هذه الأيام من العمال الجلوس طوال اليوم، من رجال الإنقاذ إلى المعلمين، فغالبًا ما يجد الناس أنفسهم متشنجين لساعات متتالية، ويمكن أن يؤدي هذا، بشكل مقلق، إلى إلحاق الضرر بالظهر، المسبب للألم والمشاكل طويلة الأمد.

ويمكن الوقاية من آلام الظهر، وتوتر العضلات، ومشاكل الظهر طويلة الأمد باستخدام قمصان تحمل تقنية ثورية لتصحيح تموضع الفقرات أعلنت عنها شركة “أكتيف بوستشر” كما ذكرت صحيفة “ميرور”.

ويعتبر قميص تصحيح التموضع من “أكتيف بوستشر” تغييرًا كاملا لقواعد اللعبة لأنه يساعد على تصحيح وضعيتك وتجنب مشاكل الظهر المروعة.

كيف يعمل القميص؟

تأتي الفكرة من شيء يسمى “شرائط كينيسيو” (المعروف أيضًا باسم الشرائط الطبية) والذي يستخدم في العلاج الفيزيائي والرياضات الاحترافية.

وتعتبر التقنية فائقة، والقميص نفسه مرن، كما أنه بالتالي لا يظهر تحت الملابس.

وتكمن التقنية الحقيقية لتصحيح وضعية الجسد في الشرائط الطبية التي تسحب الكتفين وتمنع التراخي الضار للعضلات.

من يحتاج لهذا المنتج؟

ويعتبر القميص مثاليًا لجميع البالغين الذين قد يكون وضعهم سيئًا، مثل أولئك الذين يقضون وقتًا طويلاً في الجلوس كالعاملين في المكاتب، أو سائقي الشاحنات، وأيضًا لمن يعانون من توتر عضلي أو مشاكل مزمنة في الظهر.