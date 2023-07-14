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تقنية طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد للعلاج المناعي للسرطان

منذ 49 دقيقة
خلايا سرطانية- تعبيرية

خلايا سرطانية- تعبيرية

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طوّر المعهد الكوري لبحوث العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية، تقنية طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد بإستخدام الخلايا القاتلة الطبيعية، (Natural killer cell) كطريقة جديدة في العلاج المناعي للسرطان.

ووفقًا لنتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة Biomaterials Research، يساعد السماح للهلاميات المائية (الهيدروجيل) المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد بتغليف الخلايا القاتلة الطبيعية، على منع فقدان الخلايا القاتلة الطبيعية، ويمكّن غالبية هذه الخلايا من العودة إلى الخلايا السرطانية.

وتتشكل المسام في الهيدروجيل، ويتم إطلاق الخلايا القاتلة الطبيعية التي تحتفظ بقدرة الخلية على البقاء بعد فترةٍ زمنيةٍ معينةٍ، ما يسمح بأداء وظائف المناعة.

 

وعلى الرغم من أن الخلايا القاتلة الطبيعية تستخدم عمومًا في العلاج المناعي، إلا أنّ طريقة حقن الخلايا القاتلة الطبيعية في الوريد لم تظهر نتائج فعالة في التجارب السريرية على الأورام الصلبة، لأنّ الخلايا القاتلة الطبيعية غير قادرة على الاحتفاظ بمستوى مناسب من الجدوى وتفشل في استهداف الأورام الصلبة.

وباستخدام التكنولوجيا المطورة حديثًا، يمكن حقن الخلايا القاتلة الطبيعية في الهيدروجيل، وطباعتها، ثم زرعها في بيئة ثلاثية الأبعاد، ما يعزز حيوية الخلايا ونشاط الخلايا القاتلة الطبيعية ويمكّن تلك الخلايا من مواجهة الأنسجة السرطانية.

وقال الباحث الرئيسي سو آي بارك: “هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد بشكل كبير على تحسين وظائف الخلايا القاتلة الطبيعية المستخدمة في علاج السرطان. ونتوقع أن نسهم في علاج مرضى السرطان من خلال هذه التكنولوجيا المطورة حديثًا”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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