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تمارين بسيطة تساعد على تعزيز صحة الدماغ.. اليكم ابرزها

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يوليو - 2022 1:11 مساءً
الدماغ

الدماغ

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يحتاج جسم الانسان الى تمارين يومية للقدرة على مقاومة الاوجاع والمخاطر التي يوجهها يومياً، وهذا حال الدماغ ايضاً بحيث يوجد تمارين تعزز صحة الدماغ وتنشط الاعصاب وذلك يساعد في الوقاية من امراض الشيخوخة ويحمي من الخرف.

فمع التقدم بالعمر يمكن للعقول أن تفقد وظيفتها ببساطة من خلال ضعف الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية، وللوقاية من العديد من أسباب التدهور المعرفي.

وفيما بلي بعض التمارين السهلة والبسيطة التي من شأنها تحسين القدرات المعرفية والإدراكية، حسب ما جاء في مجلة “نيورو ساينس” المعنية بالصحة:

1- اتخاذ طريق مختلف إلى المنزل
2- التسوق من متجر بقالة مختلف
3- القيادة أو السير عمداً في حي غير مألوف
4- المشاركة الاجتماعية في لعب ورق تقليدية

كما أنه بالنسبة لبعض كبار السن يعد الانتقال إلى مجتمع كبار السن أمراً مثالياً، لأنه يوفر فرصاً متزايدة للأنشطة المنظمة والتنشئة الاجتماعية مع الأقران.

هذا بالإضافة إلى القاعدة العامة التي تؤكد أن كل ما هو مفيد لصحة القلب مفيد لصحة الدماغ. بمعنى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الطعام الصحي والحفاظ على وزن صحي كلها عوامل تعزز صحة الدماغ أيضاً.

    المصدر :
  • العربية

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