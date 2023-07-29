تمارين تساعدك على إنقاص وزنك

عندما يكون الوقت ثمينا، فإن معرفة التمرين الذي سيحرق معظم السعرات الحرارية في الدقيقة التي تقضيها في التعرق يمكن أن يكون أمرا أساسيا.

لذلك، سأل MailOnline المدربين الشخصيين عن التدريبات الأكثر فعالية في التخلص من الدهون.

الجري:

– حرق السعرات الحرارية لكل 30 دقيقة (رجل): 420.

– حرق السعرات الحرارية لكل 30 دقيقة (امرأة): 360.

قد لا يكون المفضل لدى الجميع، لكن الجري لمدة 30 دقيقة يحرق السعرات الحرارية.

ويقول مات روبرتس، مدرب شخصي: “ليس من المستغرب أن أي شيء يتضمن استخدام وزن الجسم بالكامل مع الارتفاع عن الأرض سيحرق عموما معظم السعرات الحرارية”.

وتعمل تمارين القلب والأوعية الدموية على زيادة تدفق الدم إلى العضلات، ما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على التخلص من المزيد من السعرات الحرارية، فضلا عن تعزيز مستويات اللياقة البدنية بشكل عام.

السباحة:

– حرق السعرات الحرارية لكل 30 دقيقة (رجل): 252 (عام)؛ 420 (قوي).

– حرق السعرات الحرارية لكل 30 دقيقة (امرأة): 216 (عام)؛ 360 (قوي).

تساعد السباحة في تطوير قلب قوي، مع إشراك الذراعين والساقين ومعدل ضربات القلب – وكل ذلك يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

ويحرق التمرين منخفض التأثير الطاقة مع تحسين قوة العضلات وتدفق الدم وقدرة الرئة والقلب، كما تقول المدربة الشخصية لويزا دريك. إنه أيضا خيار رائع إذا كانت لديك مشاكل مشتركة، وإذا تم إجراؤه بشكل صحيح، فيمكنه حرق أكثر من 400 سعرة حرارية في الساعة.

HIIT:

– حرق السعرات الحرارية لكل 30 دقيقة (رجل): 294.

– حرق السعرات الحرارية لكل 30 دقيقة (امرأة): 252.

يضمن التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) الشعور بالتعرق، حتى بعد 15 دقيقة فقط. وتستغرق كل جلسة حوالى 30 دقيقة مليئة بالتمارين القصيرة – مثل القرفصاء والاندفاع – تليها فترات راحة قصيرة.

التجديف:

– حرق السعرات الحرارية لكل 30 دقيقة (رجل): 294 (عام)؛ 440 (قوي).

– حرق السعرات الحرارية لكل 30 دقيقة (امرأة): 252 (عام)؛ 369 (قوي).

وإذا كنت ترغب فقط في حرق السعرات الحرارية في صالة الألعاب الرياضية، فإن أفضل الآلات التي يمكنك استخدامها هي آلة التجديف.

المشي:

– حرق السعرات الحرارية لكل 30 دقيقة (رجل): 159 (عام)؛ 189 (قوي).

– حرق السعرات الحرارية لكل 30 دقيقة (امرأة): 133 (عام)؛ 175 (قوي).

لست بحاجة إلى أن تطأ قدمك صالة الألعاب الرياضية لحرق السعرات الحرارية. يقول المدربون الشخصيون إن المشي ببساطة يمكن أن يفي بالغرض. كما أن ممارسة التمارين الرياضية في الخارج أمر حيوي لحرق السعرات الحرارية الزائدة كل يوم.

تدريب القوة:

– حرق السعرات الحرارية لكل 30 دقيقة (رجل): 126 (عام)؛ 252 (قوي).

– حرق السعرات الحرارية لكل 30 دقيقة (امرأة): 108 (عام)؛ 216 (قوي).

يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية الزائدة – وسيستمر في فعل ذلك حتى بعد مغادرة الصالة الرياضية.