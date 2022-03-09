تمرين بسيط قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن تمرين بسيط لتقوية قبضة اليد يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع لدى الرجال والنساء على السواء.

وأشارت الدراسة إلى أنه ”يمكن القيام بهذا التمرين 3 مرات أسبوعيا ما يساعد على السيطرة على ضغط الدم“.

ونقلت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية يوم الأربعاء، عن نشرة ”لانسيت“ الطبية ومقرها في هولندا أنه ”يمكن أن تساعد قوة قبضة اليد النساء والرجال على تقليل المخاطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم“.

ولفتت الدراسة إلى أنها استندت إلى تجربة طبية استمرت لمدة ثمانية أسابيع من التمارين العضلية بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع ما أدى إلى انخفاض بنسبة 12.5 نقطة في ضغط الدم الانقباضي (أي الرقم الأعلى في ضغط الدم) و14.9 في ضغط الدم الانبساطي“.

وأوضحت أن ”النتيجة ثبتت أيضا في تجربة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة التي وجدت أن ضغط الدم قد انخفض في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع بعد بدء نظام التدريبات العضلية في اليد“.

بينت النشرة نقلا عن الدراسة أن ”هناك دلائل متزايدة على أن هذه التمارين يمكن أن تكون أحد أفضل الوسائل الجسدية لخفض ضغط الدم عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط“.

وقالت إن ”عدة تجارب أظهرت أن التمارين التي تستمر لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع أي ما يقارب من ساعة أسبوعيا يمكن أن تقلل من ضغط الدم الانقباضي بحوالي 10 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي بحوالي 7 ملم زئبق في غضون 10 أسابيع تقريبًا“.

وتابعت: ”النتائج أظهرت انخفاضا كبيرا جدًا مقارنة مع تلك التي تم تحقيقها باستخدام عامل دوائي واحد أو الانخفاض الناتج عن التمارين الديناميكية المنتظمة أو من تمرين المقاومة والقوة الجسدية“.

ولفتت إلى أن ”هذه الانخفاضات الكبيرة في ضغط الدم الناتجة عن ممارسة التمارين العضلية في اليد مقارنة بأنماط التمرين الأخرى تشير إلى أنه قد يكون هناك تأثير أقوى على ضغط الدم من التمارين الجسدية الأخرى“.

ونبٌهت الدراسة إلى أن ”هناك ضرورة أيضا للابتعاد عن الأطعمة التي تساعد على رفع ضغط الدم والتي تسبب السمنة وممارسة الرياضة بشكل منتظم“.