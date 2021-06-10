تمرين بسيط يساعدك في إنقاص الوزن ويحسن لياقة القلب والأوعية الدموية

التمارين الرياضية تعمل على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم، بالإضافة إلى أنها تعزز صحة العضلات والمفاصل .

وتمثل ممارسة الرياضة جزءا أساسيا من الحفاظ على الصحة ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، حيث يوصي الخبراء البالغين بالمشاركة في نشاط منتظم، والذي يمكن أن يكون له فوائد فورية وطويلة الأجل.

ويعد بلوغ 10 خطوات يوميا هدفا للكثيرين، ووفقا لأحد الخبراء، فإن المشي لمسافة ميل واحد فقط يحرق ما يقارب 100 سعرة حرارية، وفي المتوسط ​​يستغرق هذا ما يصل إلى 20 دقيقة فقط.

وفي حديثه إلى موقع “إكسبريس” البريطاني، أوضح ريان هودجسون، مدرب الصحة وأسلوب الحياة، فوائد المشي.

كما أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) كيف أن المشي شكل “مهمل” من التمارين، ولكنه يساعد الناس على بناء القدرة على التحمل وحرق السعرات الحرارية الزائدة.

ويقول موقع هيئة الخدمات الصحية: “لست مضطرا إلى المشي لساعات … المشي السريع لمدة 10 دقائق يوميا له الكثير من الفوائد الصحية ويحتسب في 150 دقيقة من التمارين الأسبوعية الموصى بها”.

وأوصى خبير آخر الأشخاص بالمشي لمدة 30 دقيقة في اليوم، ما قد يحسن مستويات لياقة القلب والأوعية الدموية.

وفي حديثه إلى موقع “إكسبريس”، أوضح شاران فيرما، من مؤسسة Nutrition & You: “المشي هو وسيلة رائعة لتحسين صحتك. 30 دقيقة فقط يوميا يمكنها تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية وتقوية العظام وتقليل الدهون الزائدة في الجسم، ولكن هذا ليس كل شيء. ويمكن للمشي أيضا أن يخفف آلام المفاصل، ويخفض مستويات السكر في الدم، ويعزز مستويات الطاقة لديك ويحسن مزاجك”.

وتابع: “إذا كنت لا تستطيع القيام بـ 30 دقيقة دفعة واحدة، فقم بتقسيمها إلى ثلاث جولات مشي سريعة لمدة 10 دقائق. ومن خلال القيام بذلك، سوف تبني القدرة على التحمل، وتحرق السعرات الحرارية الزائدة وتجعل قلبك أكثر صحة”.

وإذا تمكن الشخص من القيام بالمزيد من التمارين الخفيفة لتعزيز المشي من أجل إنقاص الوزن، فسيكون ذلك خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. ويمكن القيام به في أي مكان، فهو شامل ويناسب الجميع تقريبا، ولا يحتاج إلى أي معدات أو تقنية.

وأشار فيرما: “المشي يساعدنا ببساطة على حرق المزيد من السعرات الحرارية ما يجعل الوصول إلى نقص السعرات الحرارية أسهل. ويمكن أن يشمل جميع أفراد الأسرة، لذا فهي طريقة رائعة خاصة للآباء المشغولين، للحفاظ على نشاطهم مع الأطفال أيضا”.

ويحدث النقص في السعرات الحرارية عندما يحرق الجسم سعرات حرارية أكثر مما يستهلك، ما يساعد الجسم على فقدان الدهون.

ويعد بناء القدرة على التحمل أمرا مهما عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن حيث يمكن أن يساعدك على ممارسة التمارين لفترات أطول في أي وقت.

ويمكن أن يساعد ذلك على خلق عجز أكبر في السعرات الحرارية وهو أمر ضروري لفقدان أي قدر من الوزن.