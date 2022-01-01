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تناولوا الفاصولياء مرتين أسبوعيا.. تقيكم من هذا المرض

1 - يناير - 2022
آخر تحديث: 1 - يناير - 2022 3:54 مساءً
فاصولياء

فاصولياء

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قالت مؤسسة التهاب المفاصل في بريطانيا إن تناول الفاصولياء مرتين أسبوعيا أو أكثر يقي بنسبة كبيرة من التهاب المفاصل وما يصحبه من أعراض مزعجة.

ونقلت صحيفة “إكسبريس” البريطانية عن مؤسسة التهاب المفاصل أن الطعام الصحي بصفة عامة يمنح الإنسان جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسده بما يحافظ على الوزن الصحي.

وأرجعت المؤسسة دور الفاصولياء في خفض فرص الإصابة بالتهاب المفاصل، إلى أنها مليئة بالألياف والمغذيات النباتية، التي تساعد بدورها على خفض بروتين “c” التفاعلي، وهو مؤشر الالتهاب في الدم، كما أن الفاصولياء تعد مصدر ممتاز وغير مكلف للبروتين، إلى جانب احتوائها على مضادات الأكسدة.

وعلى الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد يعالج التهاب المفاصل بشكل قاطع، إلا أن بعض الأطعمة تلعب دور كبير في تقوية العظام وجهاز المناعة وتحارب الالتهابات، لذلك فإن إضافة مثل هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي قد يساعد في تخفيف الألم وأعراض التهاب المفاصل الأخرى.

من جانبها، حذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية من زيادة الوزن، مؤكدة أن فقدان الوزن يساعد في التعامل مع التهاب المفاصل، بينما يضع الوزن الزائد ضغطا إضافيا على مفاصل الوركين والركبتين والكاحلين والقدمين، ما يؤدي إلى زيادة الألم ومشاكل الحركة بمرور الوقت.

ونوهت الهيئة بوجود عدة عوامل يمكنها تخفيف الألم بما يتيح للمرضى التعايش مع التهاب المفاصل، كما يمكنها المساعدة في إبطاء تدهور الحالة وتقليل الالتهاب، من أبرزها الإقلاع عن التدخين، الذي يزيد الضغط على الأنسجة الضامة، ما قد يزيد من آلام التهاب المفاصل.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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