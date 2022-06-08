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تناولوا حفنة من المكسرات يوميًّا.. والسبب؟

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يونيو - 2022 9:47 صباحًا
مكسرات

مكسرات

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أوصت الجمعية الألمانية للتغذية بتناول حِفنة (ملء راحة اليد) من المكسرات يوميًّا، لما تتمتع به المكسرات من فوائد جمّة للصحة.

وأوضحت أن المكسرات كالبندق والجوز واللوز تزخر بالأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 هذه الأحماض الدهنية تتمتع بتأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول، وتحافظ على صحة الأوعية الدموية، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.

وبالإضافة إلى الدهون الصحية، تحتوي المكسرات أيضاً على الكثير من المواد النباتية الثانوية والألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة، كما أنها تمثل مصادر جيدة للبروتين. ونتيجة لذلك، فإنها تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ومن ثم تمنع نوبات الجوع الشديدة، مما يساعد في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة. كما تعمل المكسرات على إمداد الجسم بالطاقة وتعزز التركيز.

وبسبب محتواها العالي من الدهون، فإن المكسرات تفسد بسرعة. ومن ثم لا يصير مذاقها مُراً وعفناً فحسب، بل تشكل أيضاً منتجات متحللة، بعضها ضار بالصحة ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وللحفاظ على المكسرات طازجة لأطول فترة ممكنة، من الأفضل تخزينها باردة ومظلمة وجافة ومعبأة جيداً في شبكة أو صندوق خشبي، فهذا يوفر لها تهوية جيدة.

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