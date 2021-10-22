تناولوا هذه الأنواع من الخضار.. تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

تتدهور صحة العين مع تقدمك في العمر. ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن بعض التغييرات الغذائية ستساعد في الحفاظ على الرؤية لفترة طويلة.

ويمكن أن تساعد الخضار الموسمية الشهيرة، اليقطين.

وفقًا لطبيب العيون أليستر لوكوود، جراح العيون، فإن اليقطين يساعد في تقليل مخاطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو أمر شائع لدى الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر والذين يعانون من إعتام عدسة العين.

لماذا اليقطين مفيد للعيون؟ بسبب الكميات الكبيرة من فيتامينات C و A والزنك فيه.

وقال: “فيتامين سي يبطئ تطور AMD ويقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين. يحمي فيتامين (أ) القرنية ويحسن الرؤية الليلية، بينما يساعد الزنك في نقل فيتامين (أ) من الكبد إلى شبكية العين وينتج الميلانين الذي يحمي العينين”، بحسب “ميديد فوروم”.

يحتوي القرع أيضًا على لوتين وزياكسانثين. هذه مضادات أكسدة تحمي العينين عن طريق تصفية موجات الضوء العالية الطول وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين المزمنة.