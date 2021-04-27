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تناولوا هذه الاطعمة ليلا ... لن تسبب لكم أي ضرر

27 - أبريل - 2021
ينصح باستخدام ملعقة خشبية في طهي الطعام

طعام

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يحاول أغلب الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا معينا، الامتناع عن الأكل في الليل من أجل الحفاظ على رشاقة أجسامهم، فتقليل استهلاك السعرات الحرارية يساعد فعليا في الحفاظ على الوزن، لكن من ناحية أخرى، هناك بعض الأطعمة التي لا تضر الجسم إذا تناولناها في المساء.

تحدّثت خبيرة التغذية الروسية، ماريات موخينا، عن المنتجات الغذائية التي لا تسبب أضرارا للجسم إذا تم تناولها في وقت متأخر من الليل، وفقا لما نقله موقع قناة “زفيزدا” الروسية.

وأوضحت الخبيرة بأن “الخضروات هي الأطعمة المثالية للاستهلاك في المساء من الناحية العلمية”.

وقالت: “إن الإفراط في تناول الطعام في المساء، عادة سيئة تساهم في تلقي مادة الإندورفين (هرمون السعادة) التي لم يتلقاها في النهار”.

وأضافت موخينا: “في المساء، من الجيّد جدا تناول الكرفس ومضغه جيدا، وبالتالي لن تستهلك سعرات حرارية إضافية ولن تكتسب وزنا زائدا”.

وفي الوقت نفسه، أكّدت أنه “لا يجب أيضا الإفراط في تناول الخضروات الصحية، فهذه الأطعمة لها محتوى قليل من السعرات الحرارية، أي أنه من أجل هضمها، ينفق الجسم سعرات حرارية أكثر مما يحصل عليه ويمكن أن يؤدي الحب الكبير لمثل هذا الطعام إلى الانهيار واللامبالاة ونقص الحيوية”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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